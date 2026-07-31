延長11回は申告敬遠で勝負を避けられて出塁

【MLB】Wソックス 2ー1 ヤンキース（日本時間31日・シカゴ）

ホワイトソックスが30日（日本時間31日）、本拠地・ヤンキース戦で2試合連続のサヨナラ勝利を飾った。村上宗隆内野手は4打数1安打、1敬遠。勝利の瞬間、中継映像が捉えた“行動”にMLB公式も注目した。

村上は「2番・一塁」で先発し、初回1死の第1打席で左前打を放ち、7試合連続安打を記録した。その後は三振、中飛、三振に倒れたが、1-1で迎えた延長11回は無死二塁の場面で申告敬遠で勝負を避けられて出塁した。

ホワイトソックスはその後1死から内野安打で満塁の好機を演出した。モンゴメリーは三振に倒れるも、ピーターズは冷静にボールを見極めてカウント3-0に。そして4球目も高めに外れ、押し出し四球でサヨナラ勝ちを収めた。村上は二塁上で勝利の瞬間を見届けた。

MLB公式X（旧ツイッター）は「ムネタカ・ムラカミが見せたリアクションは、ホワイトソックスファンの心境を代弁している」としてセンターカメラからの映像を公開した。村上は球審の判定が出る前にボールだと確信したようで、二塁付近で両手を広げて喜びを爆発させた。ゆっくりと歩き出し、歓喜の輪に加わっている。

チームの勝利を喜ぶ主砲の姿にシカゴファンは感銘を受けたようだ。「ここ数シーズンのホワイトソックスファンのまさに全員そのものだ」「ムラカミがホワイトソックスを驚かせた」「何て最高なの」「完全に伝説的なリアクションだ」「本当に素晴らしい」「ソックスはついに静まり返ったスタジアムをお祭り騒ぎに変えられる選手と契約したようだ」などと反響が寄せられている。

3年連続で100敗以上を喫していたホワイトソックスだが、村上が加入した今季は若手が一気に台頭。この日の勝利で57勝51敗、勝率.528でア・リーグ中地区首位に立っている。（Full-Count編集部）