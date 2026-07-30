“現役の看護師”ラウンドガール、バニー姿が「スタイル抜群」 ウエスト58cm グラビアでも活躍中
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、30日までにInstagramを更新。美スタイル際立つソロショットを披露した。
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
今回の投稿では、大胆なバニーガールコス姿を公開。抜群のスタイルはもちろんのこと、可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「すごい」「可愛すぎる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇る。
今回の投稿では、大胆なバニーガールコス姿を公開。抜群のスタイルはもちろんのこと、可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「すごい」「可愛すぎる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）