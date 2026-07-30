リオネル・メッシは現地29日に開催された2026年のMLSのオールスターゲームを欠場した。米『Sports Illustrated』によると、ワールドカップ決勝からわずか10日というタイミングでの開催となったため、MLSと選手会の合意に基づき、特例で参加が免除されたという。



MLSのオールスターゲームは、MLSのスター選手たちが一堂に集結する特別な一戦で、近年はメキシコのリーガMXオールスターとの対戦形式が採用されている。リーグを代表する選手が集まることから、MLSの成長を世界に発信するイベントとしても位置づけられている。



