1か月以上にわたる激戦が終わり、スペインが優勝の座を手にしたFIFAワールドカップ2026。日本代表は惜しくも決勝ラウンドの1回戦で敗退となったが、そんなサムライブルーの一員となるはずだったスター選手の周囲に、不穏な空気が流れていて……。

【写真】妻はアカウント削除…三笘薫が消した“結婚式”フォト

三笘の負傷離脱と交通事故

ネット上で注目を浴びているのは、イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する三笘薫だ。

「圧倒的なスピードとドリブルテクニック、得点への嗅覚を併せ持つ三笘選手は、森保一監督が率いる日本代表の主力選手として活躍してきました。しかし、5月に左もも裏の肉離れを発症。W杯の代表メンバー入りを逃し、サッカーファンからは大きな落胆の声が上がっていました」（スポーツ誌ライター）

結果として、森保ジャパンは世界の強豪を相手に奮戦を見せたが、三笘に起きた“事件”は怪我だけではなかった。

「W杯の閉幕後、7月8日に都内で自家用車を運転中、前方不注意で自転車と接触する人身事故を起こして書類送検されました。ブライトンの地元メディアは、《三笘は新シーズンの開幕戦を欠場する見込みだ》として、彼がプレシーズン遠征に帯同しない旨を伝えています」（スポーツ紙記者）

負傷に交通事故と、ネガティブなニュースが続いてしまった三笘。さらに、サッカーファンの間では彼の“プライベート”にも心配が集まっているという。

「2022年7月3日、プロの陸上選手として活動していた剱持クリアさんとの入籍を報告した三苫選手。2025年6月24日には、緑に囲まれたガーデンウエディングの様子を双方のインスタグラムで公開し、温かな雰囲気に《気取らないのが素敵》といった祝福コメントが多数寄せられていました。

ところが、今月下旬、なぜかこの投稿が突然削除されていたのです。クリア夫人に至っては、アカウント自体まで削除。理由は未だ不明ですが、トラブル続きの中の不穏な動きに対して、ファンからは“何が起きてる…”“怪我でワールドカップに出られないのも相当なショックだったろうし、家庭内でも上手くいかないことが起きたのかも”“これで離婚とかになったら悲しい”“まさか離婚とかじゃないといいな”“不穏や…まさか…ないよな？”など、心配の声が多く上がっています」（同・スポーツ紙記者）

三笘のアカウントを確認すると、確かに結婚式の投稿は削除されている。しかし、結婚報告の投稿は残っており、また2023年1月に夫婦でデートに出かけたと思われる写真の投稿もそのまま。ファンからは、「一度SNSのノイズから完全に距離を置きたかったのでは」「意地悪なコメントを残す人がいるんでしょうね」「奥さんに誹謗中傷とかがいくのを避ける為やろうなぁ、、」など、交通事故に関する悪質なコメントから妻を守るための対応だと見る意見も寄せられている。

結婚発表の際には、《どんな時も寄り添い支えてくれた彼女とこれからも楽しく明るい家庭を築いていきたいと思います》と綴っていた三笘。どんな内容であれ、再び輝きあふれるプレーでファンを安心させてほしい。

週刊女性PRIME