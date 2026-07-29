今日29日は、九州から関東にかけて午前中からみるみる気温が上昇しています。午前11時30分までに九州では37℃以上と体温を超える暑さになっている所があり、昨日大地震が発生した熊本や東京で35℃に迫る暑さです。片づけ中も、意識的に水分や塩分補給を行って、こまめに日陰で休憩をとるようにして下さい。

今日29日 関東で大幅気温アップ 熊本県で午前中から猛暑日

今日29日は、九州から関東にかけて午前中からみるみる気温が上昇しています。

特に、関東では昨日は曇りで気温の上がり方が鈍かったものの、今日は日差しが強く、朝から厳しい暑さです。





週末は酷暑拡大へ 熊本は8月スタートから体温超えの酷暑続く

来週にかけて、日本付近では太平洋高気圧の張り出しが強まるでしょう。

広い範囲で、晴天が続き、暑さも日ごとに増す見込みです。



九州から関東にかけては、最高気温は35℃以上の猛暑日が長く続き、特に8月スタートから一段と危険な暑さになりそうです。地震で甚大な被害を受けた熊本市や宇城市では、体温を超える暑さとなり、熊本県内では週末から週明けにかけて40℃目前まで気温の上がる所もありそうです。



できる限り対策を行って、自分の体を守るようにしてください。

暑い時期の停電への備え

昨日は、熊本県で最大震度7の地震が発生しました。地震はいつ、どこで発生するか分かりません。この酷暑の中、どこにでも地震が起きて、停電が発生する可能性があります。この地震を自分ごとと捉えて、対策を行っておきましょう。



停電が発生すると、エアコンや扇風機が使えなくなり、室内の気温や湿度が急上昇して、熱中症のリスクが高まります。事前に、冷やしたペットボトル入りの水や麦茶、スポーツ飲料、冷却グッズ(ネッククーラーや保冷剤など)を用意しておくとよいでしょう。クーラーボックスやうちわ、携帯型扇風機もあると役立ちます。衣服は通気性の良い素材や、速乾性に優れた素材のものを選びましょう。



停電になった際は、薄着になってこまめに水分を摂取しつつ、保冷剤や氷、水でぬらしたタオルなどで体を冷やして、体温の上昇を抑え、熱中症を防いでください。