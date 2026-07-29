豆腐とつぶした肉団子を乗せてレンジへ

味付けはヒガシマル「カレーうどんスープ」だけ！炊飯器に放り込んで完成するお手軽ピラフ

重箱に盛って気分はうな重？うなぎの蒲焼のタレで作る絶品卵かけご飯

【レンジで3分】惣菜コロッケ1個とルウ1個！まさかの方法で作るカレーが簡単で旨すぎた。

【レンジで3分】惣菜メンチカツ1個とルウ1個！まさかのキーマカレーが簡単で旨すぎた。

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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。