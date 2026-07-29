火を使わずレンジで7分！チルド肉団子で作れる！超簡単、甘旨麻婆豆腐
YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が「【レンジで簡単】チルド肉団子で甘辛！麻婆豆腐【炸肉丸子リメイク】」を公開した。視聴者からのコメントをヒントに、市販のチルド肉団子を使って、火を使わずに電子レンジだけで作れるお手軽な麻婆豆腐を紹介している。
動画では、日本ハムのチルド肉団子「炸肉丸子（シャーロウワンズ）」を使用。最大のポイントは、肉団子を袋のまま手でしっかりと揉みつぶすことだ。これにより、ひき肉と味付けを兼ねた万能な具材へと変身する。
調理工程も非常にシンプルだ。レンジ調理鍋に片栗粉、鶏ガラスープの素、豆板醤などの調味料と水を入れて、片栗粉が完全に溶けるまで混ぜ合わせる。そこに大きめに切った木綿豆腐と、つぶした肉団子を乗せ、500Wの電子レンジで6分半～7分加熱するだけ。加熱後、とろみが均一になるようによく混ぜ合わせれば、程よい「とろぷる」な仕上がりになるという。
完成した麻婆豆腐をご飯に乗せて実食すると、「甘さが旨い！みんな好きな味」と、その美味しさを絶賛した。お好みでラー油や粉山椒、ネギを追加するのもおすすめだという。
包丁を使うのは豆腐を切る時だけで、フライパンも不要なこのリメイクレシピ。忙しい日の夕飯や、手軽に満足感を得たいランチに、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・炸肉丸子（チルド肉団子） 1袋
・木綿豆腐 1丁（300g）
・片栗粉 小さじ2
・鶏ガラスープの素 小さじ2
・チューブニンニク 約2cm
・チューブ生姜 約2cm
・豆板醤 小さじ1
・水 80ml（汁気が多い方が好みの場合は100ml）
・ラー油 お好みで
・粉山椒 お好みで
・ネギ お好みで
［作り方］
1. 炸肉丸子を袋のまま手で揉み、細かくつぶす。
2. レンジ調理鍋に片栗粉、鶏ガラスープの素、ニンニク、生姜、豆板醤、水を入れて、片栗粉が完全に溶けるまでしっかりと混ぜ合わせる。
3. 木綿豆腐を大きめに切り、2の鍋に加えて少し平らにならす。
4. 豆腐の上に、つぶした炸肉丸子を絞り出すように乗せる。
5. フタをして電子レンジ（500W）で6分半～7分加熱する。
6. 加熱が終わったら、とろみが均一になるようにヘラなどでよく混ぜ合わせる。
7. 皿に盛り付け、お好みでラー油、粉山椒、ネギをトッピングして完成。
動画では、日本ハムのチルド肉団子「炸肉丸子（シャーロウワンズ）」を使用。最大のポイントは、肉団子を袋のまま手でしっかりと揉みつぶすことだ。これにより、ひき肉と味付けを兼ねた万能な具材へと変身する。
調理工程も非常にシンプルだ。レンジ調理鍋に片栗粉、鶏ガラスープの素、豆板醤などの調味料と水を入れて、片栗粉が完全に溶けるまで混ぜ合わせる。そこに大きめに切った木綿豆腐と、つぶした肉団子を乗せ、500Wの電子レンジで6分半～7分加熱するだけ。加熱後、とろみが均一になるようによく混ぜ合わせれば、程よい「とろぷる」な仕上がりになるという。
完成した麻婆豆腐をご飯に乗せて実食すると、「甘さが旨い！みんな好きな味」と、その美味しさを絶賛した。お好みでラー油や粉山椒、ネギを追加するのもおすすめだという。
包丁を使うのは豆腐を切る時だけで、フライパンも不要なこのリメイクレシピ。忙しい日の夕飯や、手軽に満足感を得たいランチに、ぜひ試してみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］
・炸肉丸子（チルド肉団子） 1袋
・木綿豆腐 1丁（300g）
・片栗粉 小さじ2
・鶏ガラスープの素 小さじ2
・チューブニンニク 約2cm
・チューブ生姜 約2cm
・豆板醤 小さじ1
・水 80ml（汁気が多い方が好みの場合は100ml）
・ラー油 お好みで
・粉山椒 お好みで
・ネギ お好みで
［作り方］
1. 炸肉丸子を袋のまま手で揉み、細かくつぶす。
2. レンジ調理鍋に片栗粉、鶏ガラスープの素、ニンニク、生姜、豆板醤、水を入れて、片栗粉が完全に溶けるまでしっかりと混ぜ合わせる。
3. 木綿豆腐を大きめに切り、2の鍋に加えて少し平らにならす。
4. 豆腐の上に、つぶした炸肉丸子を絞り出すように乗せる。
5. フタをして電子レンジ（500W）で6分半～7分加熱する。
6. 加熱が終わったら、とろみが均一になるようにヘラなどでよく混ぜ合わせる。
7. 皿に盛り付け、お好みでラー油、粉山椒、ネギをトッピングして完成。
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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の箸休め的存在にしていただけたら幸いです。