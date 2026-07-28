アウト逃すも…ファンが称えた岡本の守備

【MLB】Bジェイズ 3ー2 ナショナルズ（日本時間28日・ワシントンDC）

ブルージェイズの岡本和真内野手が27日（日本時間28日）、敵地でのナショナルズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2試合ぶりの安打を放ち、三塁守備でも華麗なプレーを見せた。間一髪セーフとなったが「捕球だけでもすごい」「うますぎる」と、ファンの称賛が溢れた。

敵地を虜にしたプレーは2回に起きた。2死で打席に入った9番ヌネスが放った打球は三塁線方向へ。三塁手の岡本は遊撃手寄りに守備位置をとっていたが、素早く反応。左手を伸ばして捕球すると、体勢を崩しながら正確なスローイングでアウトを狙った。判定は味方しなかったが、ダイナミックな三塁守備は称賛を集めた。

敵地のナショナルズ放送局「ナショナルズTV」では、実況が「オカモト、なんというプレーでしょうか！」と絶賛。カナダ放送局「スポーツネット」の放送席も実況が「ブルージェイズはチャレンジするでしょうか」と伝えるほど、“安打強奪”の可能性があったプレーを称えた。

攻守にわたり存在感を示す岡本にファンは歓喜。SNS上には「逆方向への超速反応、鳥肌が立ちました」「ボールが来た時のキレのある動きは驚き」「外野に抜けなかっただけスゴい」など、絶賛コメントが次々と寄せられていた。（Full-Count編集部）