「東京コミコン2026」ニコラス・ケイジと『マンダロリアン』ジャンカルロ・エスポジートの来日が決定

2016年の初開催から数え、今年ついに10周年を迎える「東京コミコン」。記念すべきアニバーサリーイヤーの口火を切る来日セレブ第1弾として、『ナショナル・トレジャー』シリーズなどで知られるアカデミー賞俳優ニコラス・ケイジ、そして『ブレイキング・バッド』『マンダロリアン』『ザ・ボーイズ』と話題作を渡り歩くジャンカルロ・エスポジートの二人の来日が決定した。

アカデミー賞俳優ニコラス・ケイジが“東京”初上陸！

ニコラス・ケイジは2025年の「大阪コミコン」に続く日本のコミコン出演となるが、「東京コミコン」への参加は今回が初。ジャンカルロ・エスポジートは日本のコミコン初参加となる。二人は会期中、メインステージ登壇に加え、写真撮影会やサイン会などへの参加を予定している。

1980年代より第一線で活躍を続け、『コン・エアー』『フェイス／オフ』『60セカンズ』『ナショナル・トレジャー』シリーズ、『ゴーストライダー』シリーズなど数々の大ヒット作に出演。1995年公開の『リービング・ラスベガス』では圧巻の演技でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、世界を代表する実力派俳優としての地位を確立した。

近年もその唯一無二の存在感と圧倒的な演技力で映画ファンを魅了し続けており、現在はAmazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）で独占配信中の主演ドラマ『スパイダー・ノワール』での熱演が世界中で大きな話題を呼んでいる。なお、彼は昨年5月の「大阪コミコン2025」で多くの来場者を熱狂させたことも記憶に新しい人気俳優。ジョニー・デップを俳優の道へと導いた人物としても知られている。そんな彼が、ついに“東京”に初上陸！ 10周年の東京コミコンで、待望の初登場を果たす。

『ザ・ボーイズ』ジャンカルロ・エスポジートの来日も決定

『ブレイキング・バッド』および『ベター・コール・ソウル』で演じた麻薬王ガス・フリング役は、テレビドラマ史に残る名キャラクターとして高い評価を獲得。冷静沈着ながら底知れぬ恐ろしさを感じさせる演技は、世界中で絶賛された。その後も『マンダロリアン』シリーズではモフ・ギデオン役、『ザ・ボーイズ』シリーズではスタン・エドガー役を演じるなど、世界的人気シリーズで圧倒的な存在感を発揮。

さらに近年は『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』でサイドワインダー役を演じるなど、ハリウッド屈指の名バイプレイヤーとして活躍を続けている。数多くの人気シリーズで唯一無二の存在感を放ってきた彼を間近で体感できる、絶好のチャンスだ。

一般入場券、7月27日（月）正午より販売開始決定！

「東京コミコン2026」の三日間通し券「3DAYPASS」と前売一日入場券を7月27日（月）より販売開始する。三日間すべてを満喫できる数量限定の「3DAYPASS」と、好きな日程で参加できる「前売一日入場券」を用意。

今年も映画、コミック、アニメ、ゲームなど世界中のポップカルチャーが幕張メッセに集結し、豪華来日セレブとの交流をはじめ、企業ブース、限定グッズ販売、ステージイベント、コスプレエリアなど、多彩なコンテンツを楽しむことができる。チケットの種類や価格、購入方法などの詳細は東京コミコン公式サイトおよび公式SNSにて確認してほしい。

なお、各来日セレブのサイン券・撮影券の販売情報や出演スケジュールなどの詳細は後日発表予定だ。今後も続々と発表される豪華来日セレブ情報にぜひ期待してほしい。

「東京コミコン2026」開催概要

「東京コミコン2026」は、2026年12月11日（金）〜13日（日）に幕張メッセで開催。（海外ドラマNAVI）

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