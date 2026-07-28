「獲得に向けて交渉中」なんと！欧州王者とイタリア超名門が日本代表戦士を巡って“本気”の争奪戦！精通記者が報道「本人も移籍に前向き」
今夏の移籍が濃厚視されながら、まだ新天地が決まっていないのがパルマの日本代表GK鈴木彩艶だ。
様々な情報が飛び交うなか、７月27日には、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が、自身のXで最新情報を伝えた。
「パリ・サンジェルマンとユベントスが、パルマ所属のGKザイオン・スズキの獲得に向けて交渉を行なっている。パリSGはスズキを将来への投資と見なしているが、正GKの座を保証することはできない」
「一方、ユベントスは（アストン・ビラの）“ディブ”・マルティネスの獲得交渉が破談となった場合の正GK候補として彼を狙っている。スズキ本人も移籍に前向きだが、現時点でパルマからのゴーサインは出ていない」
チャンピオンズリーグ連覇中の欧州王者パリSGか、アストン・ビラのエミリアーノ・マルティネスが本命のイタリア超名門か、そのアルゼンチン代表GKが引き抜かれた場合の後釜としてリストアップしているビラか。新天地に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
様々な情報が飛び交うなか、７月27日には、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が、自身のXで最新情報を伝えた。
「パリ・サンジェルマンとユベントスが、パルマ所属のGKザイオン・スズキの獲得に向けて交渉を行なっている。パリSGはスズキを将来への投資と見なしているが、正GKの座を保証することはできない」
「一方、ユベントスは（アストン・ビラの）“ディブ”・マルティネスの獲得交渉が破談となった場合の正GK候補として彼を狙っている。スズキ本人も移籍に前向きだが、現時点でパルマからのゴーサインは出ていない」
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