◇ナ・リーグ ドジャース―メッツ（2026年7月26日 ニューヨーク）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が26日（日本時間27日）、敵地でのメッツ戦前に報道陣の取材に応じ、「1番・DH」で先発出場する大谷翔平投手（32）の後半戦初アーチを“予言”した。

大谷がオールスター後に本塁打が出ていないことについて問われ、「後半戦本塁打を打ってない？全く気にならない。そのうち出るよ。もしかしたら今日打つかもね」と話した。

ここまで後半戦8試合で34打数6安打（打率.176）、3打点。本塁打は前半戦最終戦の12日のダイヤモンドバックス戦で22号ソロを放って以来、出ていない。大谷の打撃の状態については「最近は打球をしっかり芯で捉えられていないように感じる。球宴以降は打球の質がかなり落ちている。ボール球を振り過ぎているというわけではない。単純に打ち損じが多い印象」と語り、「ただ、その理由までは分からない」と続けた。

8試合ノーアーチを深刻な事態とは捉えておらず、「積極性もあるし、スイングスピードが落ちているわけでもない。単純にボールを少し打ち損じているだけだと思う」と状態が上向くことを期待していた。