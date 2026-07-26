岡本活躍の裏で…大不振819億円スターに批判 ファンへの要望で“炎上”「冗談はよして」
14年総額5億ドルの大型契約を結ぶもまさかの6HR
ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手の発言が、波紋を広げている。25日（日本時間26日）に現地メディアの取材に応じた際、最下位に低迷するチーム状況に対してファンへ忍耐を求めた。14年総額5億ドル（約819億円）の大型契約を結びながら極度の打撃不振に陥る主砲の言葉に、ファンから怒りの声が殺到している。
MLB公式サイトでブルージェイズ番を務めるキーガン・マシソン記者やカナダ放送局「スポーツネット」などがゲレーロJr.の言葉を伝えた。チームの看板選手は「私たちが望んだ通りの現状ではないけど、毎試合全力で戦うことを誓う」と語っている。さらに「今こそファンの（力を）必要としている。（今は最下位だけど）何が起きてもおかしくない」と続け、残りの試合に向けてファンへ理解を求めていた。
ファンの不満の背景には、チームと主砲の深刻な成績不振がある。昨季ア・リーグ王者のブルージェイズは、48勝57敗でア・リーグ東地区最下位に沈んでいる。新加入の岡本和真内野手が活躍しているものの、ゲレーロJr.が打率.267、6本塁打、44打点、OPS.706と低調な数字が続いており、かつての圧倒的な打力はすっかり影を潜めている。
米ポッドキャスト番組の司会を務めるエリック・クロス記者も、自身のX（旧ツイッター）で厳しい指摘をしている。通算0本塁打の俊足チャンドラー・シンプソン外野手よりも長打率が低いことを挙げ「ありとあらゆる意味で馬鹿げている」と綴った。25日（同26日）終了時点でゲレーロJr.は.351、シンプソンは.356となっており、長距離砲としての役割を果たせていない屈辱的なデータが浮き彫りとなっている。
主砲の痛ましい現状と発言に対し、SNS上のファンは我慢の限界を迎えている。「何も起きていないじゃないか」「まったく本塁打を打ってないじゃないか」「（セレブレーションに使う）ホームランジャケットのことは忘れて試合に集中すべきだ」「ブラディのことは好きだけどシーズンは終わった」「辛抱強くって 笑」「冗談はよしてくれ」「彼に黙るよう伝えてくれ」「オワコン」「もうすぐ8月だぞ」といった手厳しい声が相次いで寄せられていた。（Full-Count編集部）