元AKB48メンバーで女優の川栄李奈が、7月25日までにInstagramを更新。旅行先で撮影されたオフショットを公開したが、そこに写り込んだ胸元の異変がファンの間で注目を集めている。

川栄は《初日全力すぎて夜ソファで気絶しました。ここ凄い好きな場所だったな〜》とキャプションを添え、タイのテーマパーク「ジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス」を訪れた際のプライベート感あふれる写真を投稿した。開放的なロケーションのなか、白いノースリーブトップス姿でリラックスした笑顔を見せている。ただ、いつもと違って目を引いたのはデコルテの左側だった。

「そこには、繊細な植物をモチーフにしたタトゥー風のワンポイントが確認できました。1カ月ほど前の6月30日に投稿された、同じくデコルテが見える写真には見当たりませんでした。本物のタトゥーなのか、それとも夏らしいファッションとして楽しめるタトゥーシールやボディアートなのか、川栄さんは投稿内で説明していませんが、何気なく披露された変化に、ファンの間でさまざまな想像が広がっています」（芸能ジャーナリスト）

川栄といえば2026年4月、Instagramを通じて、2019年に結婚した俳優の廣瀬智紀との離婚を発表したばかり。

「当時は《これからも親として協力しながら、子どもたちにたくさんの愛情を注いでまいります》と前向きな言葉で報告し、2人の子どもを育てるシングルマザーとして新たな一歩を踏み出しました。ファンからも《別れてもそれぞれ頑張ってほしい》《子どももいる中での決断は本当に大変だったと思う》など、さまざまな声が寄せられました」（同前）

離婚発表からわずか3カ月というタイミングで見せた、今回のワンポイントアート。それが夏らしいファッションの演出なのか、それとも新たな人生を歩みはじめた川栄なりの“自分らしさ”を表す小さなアクセントなのかはわからない。

「ただ、開放的な旅先で見せた晴れやかな表情は、前を向いて新たな日々を楽しむ現在の川栄さんの気持ちを象徴しているようにも映りました」（芸能関係者）

真相は明かされていないものの、わずか数cmのワンポイントがこれほど注目を集めるのも、人気者ゆえのことだろう。