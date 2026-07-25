W杯戦士に衝撃報道…豪州代表MFがスピード違反→薬物検査でコカイン陽性。本人は否定も捜査は継続
オーストラリア代表MFクリスティアン・ヴォルパートが、スピード違反と薬物検査を巡る問題で波紋を広げている。豪州メディア『ABCニュース』が報じた。
現在22歳のヴォルパートは、イタリアのサッスオーロに所属。北中米ワールドカップではオーストラリア代表の一員としてプレーし、イタリア代表入りも期待されながら国籍変更を決断したことでも大きな注目を集めた。
同メディアによれば、ヴォルパートは現地時間24日未明、シドニーのアンザック橋付近でBMWクーペを運転中に警察に停車を命じられた。制限速度60キロの区間を109キロで走行していたとされ、スピード違反で罰金を科されるとともに、国際運転免許証が６か月間停止となったという。
さらに、路上で実施された薬物検査ではコカインの陽性反応が確認されたと報じられた。一方で、アルコールの呼気検査は陰性だった。
警察はさらなる分析のため口腔液の二次サンプルを採取しており、現在も捜査を継続中としている。
また関係者の話として、ヴォルパート本人は疑惑を否定していると伝えられた。自主的に独立した検査を受け、その結果をオーストラリアサッカー協会へ提出。検査結果は陰性だったようだ。
オーストラリアサッカー連盟も声明を発表し、「当連盟所属選手の１人に関する疑惑を認識している。我々は選手と連絡を取り合っており、この件を注視し、このプロセス全体を通して選手を支援していく」とコメントしている。
なお、同国サッカー連盟の薬物規定では、有効な治療目的使用免除がないまま禁止薬物の陽性反応が確認された場合、最長４年間の出場停止処分が科される可能性がある。一方で、競技外での使用で競技能力向上を目的としないケースでは、処分期間が３か月に短縮される可能性もあると伝えられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在22歳のヴォルパートは、イタリアのサッスオーロに所属。北中米ワールドカップではオーストラリア代表の一員としてプレーし、イタリア代表入りも期待されながら国籍変更を決断したことでも大きな注目を集めた。
同メディアによれば、ヴォルパートは現地時間24日未明、シドニーのアンザック橋付近でBMWクーペを運転中に警察に停車を命じられた。制限速度60キロの区間を109キロで走行していたとされ、スピード違反で罰金を科されるとともに、国際運転免許証が６か月間停止となったという。
警察はさらなる分析のため口腔液の二次サンプルを採取しており、現在も捜査を継続中としている。
また関係者の話として、ヴォルパート本人は疑惑を否定していると伝えられた。自主的に独立した検査を受け、その結果をオーストラリアサッカー協会へ提出。検査結果は陰性だったようだ。
オーストラリアサッカー連盟も声明を発表し、「当連盟所属選手の１人に関する疑惑を認識している。我々は選手と連絡を取り合っており、この件を注視し、このプロセス全体を通して選手を支援していく」とコメントしている。
なお、同国サッカー連盟の薬物規定では、有効な治療目的使用免除がないまま禁止薬物の陽性反応が確認された場合、最長４年間の出場停止処分が科される可能性がある。一方で、競技外での使用で競技能力向上を目的としないケースでは、処分期間が３か月に短縮される可能性もあると伝えられている。
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