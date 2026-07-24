キンプリ高橋海人、初の個展開催決定 高橋が生み出した不思議な生物「セロル」の世界観を表現
King ＆ Princeの高橋海人による初の個展「不思議なセロル展 created by 高橋海人」が、9月11日よりPARCO MUSEUM TOKYOで開催されることが決定した。
【動画】初個展開催が決定した高橋海人のインタビュー映像
本展の主役は、高橋が生み出した不思議な生き物「セロル」。大きな耳に鳥のような足、ふわふわとした体、そして涙をたたえた瞳が特徴のキャラクターだ。2024年に高橋のSNSへ初めて登場して以来、日常の写真とイラストを組み合わせたアートや、さまざまなアーティストとのコラボレーションを通じて、多くのファンに親しまれる存在となっている。
本展は、イラストや立体造形など多彩な表現により、高橋が生み出した「セロル」の世界観を存分に体感できる空間となっている。空間演出や作品制作には、建築・音響装置・映像制作を横断して活動するクリエイターコレクティブ・SAMPO Inc.が参加。さらに、キービジュアルのアートディレクション、映像制作、グッズデザインには、アニメーションを軸にグラフィックや映像を手がけるmoi.が参加している。
高橋の豊かな創造性と表現力を最大限に引き出した、まるでアミューズメントパークのような体験型展覧会となっており、ファンはもちろん、「セロル」と初めて出会う人も、その不思議で愛らしい世界観を楽しめる内容となっている。
展覧会のキービジュアルは、高橋と「セロル」がファンタジックに共存する印象的なデザイン。このキービジュアルを使用したアイテムをはじめ、直筆イラストを使用したオリジナルグッズなど、高橋が細部までこだわり抜いた初の「セロル」グッズも展開される。
また、本展は渋谷PARCOでの開催を皮切りに、心斎橋、名古屋、福岡、仙台、札幌の全国6ヵ所のPARCOを巡回予定。全国へ広がる「セロル」の世界に注目だ。
高橋は「こんにちは、King ＆ Princeの高橋海人です。この度、PARCOさんで僕のはじめてとなる個展を開催させていただくことになりました。僕の友達の不思議な生き物「セロル」が、今回の展示の主役です。セロルを知ってくれている方はもちろん、今『せろる…？』となったみなさんも、ぜひセロルに会いに来てください。みなさんの想像力を刺激するような、好奇心をくすぐるような、全身で体験できるような、そんな展示をつくっています！ きっと、笑顔になってくれると思います。『不思議なセロル展 created by 高橋海人』、ぜひお楽しみに！」とコメントを寄せた。
「不思議なセロル展 created by 高橋海人」は、渋谷PARCO 4階・PARCO MUSEUM TOKYOにて2026年9月11日〜28日開催。
以降、心斎橋PARCO 14階・PARCO HALLにて2026年10月17日〜11月8日、名古屋PARCO 西館6階・PARCO GALLERYにて2026年11月20日〜12月6日、福岡PARCO 本館5階・PARCO FACTORYにて2026年12月26日〜2027年1月11日、仙台PARCO1 5階・PARCO FACTORYにて2027年1月16日〜31日、札幌PARCO 7階・PARCO FACTORYにて2027年2月6日〜21日を巡回する。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記。
【動画】初個展開催が決定した高橋海人のインタビュー映像
本展の主役は、高橋が生み出した不思議な生き物「セロル」。大きな耳に鳥のような足、ふわふわとした体、そして涙をたたえた瞳が特徴のキャラクターだ。2024年に高橋のSNSへ初めて登場して以来、日常の写真とイラストを組み合わせたアートや、さまざまなアーティストとのコラボレーションを通じて、多くのファンに親しまれる存在となっている。
高橋の豊かな創造性と表現力を最大限に引き出した、まるでアミューズメントパークのような体験型展覧会となっており、ファンはもちろん、「セロル」と初めて出会う人も、その不思議で愛らしい世界観を楽しめる内容となっている。
展覧会のキービジュアルは、高橋と「セロル」がファンタジックに共存する印象的なデザイン。このキービジュアルを使用したアイテムをはじめ、直筆イラストを使用したオリジナルグッズなど、高橋が細部までこだわり抜いた初の「セロル」グッズも展開される。
また、本展は渋谷PARCOでの開催を皮切りに、心斎橋、名古屋、福岡、仙台、札幌の全国6ヵ所のPARCOを巡回予定。全国へ広がる「セロル」の世界に注目だ。
高橋は「こんにちは、King ＆ Princeの高橋海人です。この度、PARCOさんで僕のはじめてとなる個展を開催させていただくことになりました。僕の友達の不思議な生き物「セロル」が、今回の展示の主役です。セロルを知ってくれている方はもちろん、今『せろる…？』となったみなさんも、ぜひセロルに会いに来てください。みなさんの想像力を刺激するような、好奇心をくすぐるような、全身で体験できるような、そんな展示をつくっています！ きっと、笑顔になってくれると思います。『不思議なセロル展 created by 高橋海人』、ぜひお楽しみに！」とコメントを寄せた。
「不思議なセロル展 created by 高橋海人」は、渋谷PARCO 4階・PARCO MUSEUM TOKYOにて2026年9月11日〜28日開催。
以降、心斎橋PARCO 14階・PARCO HALLにて2026年10月17日〜11月8日、名古屋PARCO 西館6階・PARCO GALLERYにて2026年11月20日〜12月6日、福岡PARCO 本館5階・PARCO FACTORYにて2026年12月26日〜2027年1月11日、仙台PARCO1 5階・PARCO FACTORYにて2027年1月16日〜31日、札幌PARCO 7階・PARCO FACTORYにて2027年2月6日〜21日を巡回する。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記。