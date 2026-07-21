「悲しみもあるけど…」レッドカーペットに特別警備。準優勝アルゼンチン“帰国シーン”に母国ファン喝采「胸を張ってくれ」【W杯】
現地７月19日に行なわれた北中米ワールドカップ決勝で、前回王者のアルゼンチン代表はスペイン代表と対戦。延長戦の末に０−１で敗れ、史上３か国目となる連覇の偉業には届かなかった。
それでも祖国で待っていたのは、英雄たちへの盛大な歓迎だった。
アルゼンチン紙『Clarin』によれば、政府はブエノスアイレス州と連携し、代表チームの帰国に合わせて特別警備体制を敷いた。到着したエセイサ国際空港では、近衛兵「グラナデロス」の音楽隊がアルゼンチン代表の応援歌『ムチャチョス』を演奏して選手たちを出迎え、空港近くの高速道路沿いには数千人のサポーターが集結。ブエノスアイレス州警察が厳重な警備にあたりながら、準優勝チームを温かく迎え入れたという。
また、アルゼンチンサッカー協会（AFA）は21日に公式Xを更新し、帰国時の様子を公開した。
投稿された写真では、チャーター機から降り立つ選手たちのためにレッドカーペットが敷かれ、その脇には音楽隊が整列。格式高い歓迎ぶりが収められており、政府を挙げて代表チームを称える姿勢が伝わってくる。
これにはファンからもSNS上で「悲しみもあるけど、この代表チームへの誇りも大きい」「ありがとう！あなたたちは心の中のチャンピオンだ」「みんな本当によく頑張ったよ」「胸を張ってくれ」「心からの感謝を」といった温かい声が上がった。
惜しくも連覇は逃したものの、世界の頂点まであと一歩と迫ったアルゼンチン代表は、母国からの熱烈な歓迎を受けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】レッドカーペットと音楽隊で熱烈歓迎！ アルゼンチン代表の帰国ショット！
それでも祖国で待っていたのは、英雄たちへの盛大な歓迎だった。
アルゼンチン紙『Clarin』によれば、政府はブエノスアイレス州と連携し、代表チームの帰国に合わせて特別警備体制を敷いた。到着したエセイサ国際空港では、近衛兵「グラナデロス」の音楽隊がアルゼンチン代表の応援歌『ムチャチョス』を演奏して選手たちを出迎え、空港近くの高速道路沿いには数千人のサポーターが集結。ブエノスアイレス州警察が厳重な警備にあたりながら、準優勝チームを温かく迎え入れたという。
また、アルゼンチンサッカー協会（AFA）は21日に公式Xを更新し、帰国時の様子を公開した。
これにはファンからもSNS上で「悲しみもあるけど、この代表チームへの誇りも大きい」「ありがとう！あなたたちは心の中のチャンピオンだ」「みんな本当によく頑張ったよ」「胸を張ってくれ」「心からの感謝を」といった温かい声が上がった。
惜しくも連覇は逃したものの、世界の頂点まであと一歩と迫ったアルゼンチン代表は、母国からの熱烈な歓迎を受けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】レッドカーペットと音楽隊で熱烈歓迎！ アルゼンチン代表の帰国ショット！