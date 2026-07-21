元モーニング娘。メンバーで、タレントの辻希美さんが、2026年7月14日に公式YouTubeチャンネルを更新。業務スーパーとコメダ珈琲店での購入品を紹介した。

リピート品を多数紹介「すっごいおいしいの！」

子どもたちのお弁当を中心に、来客用、日常使いなど、さまざまな用途のものを買った結果、大きなエコバッグ2袋分の買い物をしてきたという辻さん。なかでも、「業務スーパーはポテトコーナーが充実している気がして」と、ポテトを多数購入した。

特に、丸いポテト「ポテトノワゼット」は必ず買っているという。マッシュポテトのようなポテトで、「すっごいおいしいの！ 私はすごい好きで、必ずといっていいほど買うし、ババが業スーに行くっていうときとかも買ってきてもらうくらいめっちゃリピートしてる」と太鼓判を押した。

ほかにも、「絶対に買いたいと思って買った」というスパイシーポテトワッフルカットも紹介。辻さんが好きな、ギザギザの形のフレンチフライクリンクルカットも購入したという。

さらに、「これはマジで激ウマ！」とおすすめしたのは、スイートポテトだ。辻さんは、温めたスイートポテトにバニラアイスとはちみつを合わせて食べるのがお気に入りなのだと語った。

業務スーパーに行った帰りに寄ったコメダ珈琲店では、スタッフ分の大きな食パンと小倉あんを購入したという。コメダ珈琲店の食パンは、厚切りにして小倉あんとバターを食べるのがおすすめだそうで、「食べてね！マジで本当においしいから」。ちなみに、おいしい食べ方のポイントは「コメダの食パンは薄く切っちゃダメだから！ いかに厚く切って食べるかっていうところなので」と話した。

コメント欄では、「辻ちゃんの購入品動画大好き」「業務スーパー 久しぶりに行きたくなった！」「最後のコメダのパンのこだわりに笑わせてもらいました」「辻家の家族になりたいっと思うぐらい楽しい日々で羨ましいです」といった声が寄せられた。