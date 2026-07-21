「機械的に流すだけではダメ」元テレビ局員が語る地方局YouTubeのこれが現実
下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【逆襲】テレビ業界に革命。地方局がネットで成功した理由を解説します【PR メディア】」を公開した。動画では、地方テレビ局のYouTubeチャンネルが急成長している背景と、その成功を支える画期的な戦略について語られている。
かつて地方のニュースは全国的な関心を集めにくく、ネットニュースの世界でもページビューが伸びないのが常識だった。しかし現在、数十万人の登録者を抱える地方局のチャンネルが続出している。下矢氏はその理由として、YouTubeのアルゴリズムを挙げた。地域性に縛られないドキュメンタリーや社会派の話題が「おすすめ」に表示されることで、全国のユーザーの目に触れ、1000万回近い再生を叩き出す現象が起きているという。
さらに下矢氏は、急成長を遂げる静岡朝日テレビを例に挙げ、ネットの世界で勝負する新たな「勝利の方程式」を紹介した。同局は、高橋洋一氏などネットで数字を持つ人物をあえて地上波のコメンテーターに起用し、その動画をYouTubeで配信している。下矢氏はこの手法を「ネットで人気になる番組を作るために地上波を活かす」と表現し、これまでのテレビ中心の考え方を覆す逆転の発想だと指摘。東京から新幹線で1時間という地の利を活かした見事な戦略だと解説した。
一方で、登録者が伸び悩む局については、「地上波で放送したニュースを機械的にネットに流している」だけだと指摘。成果を追い求めるハングリーな姿勢の欠如が明暗を分けていると説明した。
最後に下矢氏は、遠方の地方局であっても「簡易的なサテライトスタジオを東京に作る」などの工夫次第で全国レベルの勝負ができると提言。「ローカルの報道を支えるためにも、全地方局にこの勝利の方程式を取り入れていただきたい」と述べ、地方メディアのさらなる飛躍に期待を寄せた。
かつて地方のニュースは全国的な関心を集めにくく、ネットニュースの世界でもページビューが伸びないのが常識だった。しかし現在、数十万人の登録者を抱える地方局のチャンネルが続出している。下矢氏はその理由として、YouTubeのアルゴリズムを挙げた。地域性に縛られないドキュメンタリーや社会派の話題が「おすすめ」に表示されることで、全国のユーザーの目に触れ、1000万回近い再生を叩き出す現象が起きているという。
さらに下矢氏は、急成長を遂げる静岡朝日テレビを例に挙げ、ネットの世界で勝負する新たな「勝利の方程式」を紹介した。同局は、高橋洋一氏などネットで数字を持つ人物をあえて地上波のコメンテーターに起用し、その動画をYouTubeで配信している。下矢氏はこの手法を「ネットで人気になる番組を作るために地上波を活かす」と表現し、これまでのテレビ中心の考え方を覆す逆転の発想だと指摘。東京から新幹線で1時間という地の利を活かした見事な戦略だと解説した。
一方で、登録者が伸び悩む局については、「地上波で放送したニュースを機械的にネットに流している」だけだと指摘。成果を追い求めるハングリーな姿勢の欠如が明暗を分けていると説明した。
最後に下矢氏は、遠方の地方局であっても「簡易的なサテライトスタジオを東京に作る」などの工夫次第で全国レベルの勝負ができると提言。「ローカルの報道を支えるためにも、全地方局にこの勝利の方程式を取り入れていただきたい」と述べ、地方メディアのさらなる飛躍に期待を寄せた。
YouTubeの動画内容
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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。