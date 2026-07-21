決勝で痛恨退場のアルゼンチンMFが沈黙を破る。気付いたことを明かす。劇的決勝点→千金同点弾、英雄的活躍を続けていたが…【W杯】
アルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスが沈黙を破った。
チェルシーに所属する25歳は、リオネル・メッシらと共に主軸として北中米ワールドカップで活躍。ラウンド16のエジプト戦（３−２）で90＋２分に劇的な決勝点を挙げれば、準決勝のイングランド戦（２−１）で85分に値千金の同点弾を奪ったが、スペインとの決勝（０−１）では極めて痛いミスを犯した。
スコアレスで延長戦に入る直前の90＋３分に、すでにイエローカードをもらっていたにもかかわらず危険なタックルを仕掛け、退場となったのだ。ただでさえ、劣勢を強いられていたアルゼンチンを窮地に追い込み、連覇を逃す要因の１つとなった。
それから24時間後、E・フェルナンデスはインスタグラムを更新。白黒の自身の写真を添え、こう思いを綴った。
「時が経つにつれ、結果よりも遥かに大きな何かがあることに気付く。このチームは長年に渡り、最高の姿を見せている。競争とは単に勝つことではなく、ユニホームのために全力を尽くし、決して諦めないことだと教えてくれた。
アルゼンチンのファン全員に感謝したい。いつもそばにいてくれて、試合ごとに僕たちを支えてくれて、愛情を注いでくれて、無条件の応援をしてくれて、世界のどこにいてもホームのように感じさせてくれて、本当にありがとう」
E・フェルナンデスはそして「母国のユニホームを着ることは、僕のキャリアにおける最大の栄誉だ。それを守る機会がある度に、これからも全力を尽くす」と誓った。
この熱量溢れる投稿は大きな注目を集め、励ましの声やエールが続々と寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
チェルシーに所属する25歳は、リオネル・メッシらと共に主軸として北中米ワールドカップで活躍。ラウンド16のエジプト戦（３−２）で90＋２分に劇的な決勝点を挙げれば、準決勝のイングランド戦（２−１）で85分に値千金の同点弾を奪ったが、スペインとの決勝（０−１）では極めて痛いミスを犯した。
スコアレスで延長戦に入る直前の90＋３分に、すでにイエローカードをもらっていたにもかかわらず危険なタックルを仕掛け、退場となったのだ。ただでさえ、劣勢を強いられていたアルゼンチンを窮地に追い込み、連覇を逃す要因の１つとなった。
それから24時間後、E・フェルナンデスはインスタグラムを更新。白黒の自身の写真を添え、こう思いを綴った。
アルゼンチンのファン全員に感謝したい。いつもそばにいてくれて、試合ごとに僕たちを支えてくれて、愛情を注いでくれて、無条件の応援をしてくれて、世界のどこにいてもホームのように感じさせてくれて、本当にありがとう」
E・フェルナンデスはそして「母国のユニホームを着ることは、僕のキャリアにおける最大の栄誉だ。それを守る機会がある度に、これからも全力を尽くす」と誓った。
この熱量溢れる投稿は大きな注目を集め、励ましの声やエールが続々と寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】