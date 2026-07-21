『GTO』初回 反町隆史＆松嶋菜々子、冒頭2分で夫婦共演！ネット歓喜もまさかの展開に爆笑「早いてwww」「えっ!?いきなり」
反町隆史主演ドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時）の第1話が20日に放送され、冒頭シーンで主演の反町と女優で妻の松嶋菜々子が共演。まさかの展開を迎えると、ネット上には「早いてwww」「出だしから」「えっ!?いきなり」などの反響が寄せられた。
【写真】冒頭からあずさ役の松嶋菜々子登場！『GTO』第1話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる！
第1話スタートから2分が経過したところで、松嶋演じる鬼塚の妻・あずさが登場。スチュワーデスとして働く彼女を自宅で迎えた鬼塚は、キッチンで彼女の好物のハンバーグを用意している。
あずさは鬼塚に「いつもありがとう」と言いつつも「また学校クビになった？」と指摘。鬼塚の“ご機嫌とり”を見抜いたあずさは「いい加減ちゃんとしてよね」と怒り「あなたもう52だよ？普通は教頭になってる年なの。わかってる？」と詰め寄る。
タジタジの様子の鬼塚に対して、あずさは「新しい就職先見つけて。次の学校は絶対辞めないって約束して」と言い「それがダメなら…」と離婚届を突きつけるのだった…。
冒頭シーンで反町と松嶋が息ピッタリの夫婦共演を見せると、ネット上には「初っ端夫婦共演なの超豪華」「いきなり夫婦共演は激アツ」といった声が相次ぎ、あずさが鬼塚に離婚届を突きつける展開にも「離婚は早いてwww」「出だしから夫婦喧嘩www」「えっ!?いきなり初回から離婚の危機…笑」などの投稿が集まっていた。
【写真】冒頭からあずさ役の松嶋菜々子登場！『GTO』第1話より
『GTO』は、藤沢とおるの同名コミックが原作。連続ドラマは1998年の夏に放送され、平成を代表する“学園ドラマの金字塔”として社会現象を巻き起こした。主演の反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が従来の教師像を覆す型破りなスタイルで、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく姿が人気を博した。そんな伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、2024年4月放送のスペシャルドラマを経て、約28年ぶりに完全新作の連続ドラマとして帰ってくる！
あずさは鬼塚に「いつもありがとう」と言いつつも「また学校クビになった？」と指摘。鬼塚の“ご機嫌とり”を見抜いたあずさは「いい加減ちゃんとしてよね」と怒り「あなたもう52だよ？普通は教頭になってる年なの。わかってる？」と詰め寄る。
タジタジの様子の鬼塚に対して、あずさは「新しい就職先見つけて。次の学校は絶対辞めないって約束して」と言い「それがダメなら…」と離婚届を突きつけるのだった…。
冒頭シーンで反町と松嶋が息ピッタリの夫婦共演を見せると、ネット上には「初っ端夫婦共演なの超豪華」「いきなり夫婦共演は激アツ」といった声が相次ぎ、あずさが鬼塚に離婚届を突きつける展開にも「離婚は早いてwww」「出だしから夫婦喧嘩www」「えっ!?いきなり初回から離婚の危機…笑」などの投稿が集まっていた。