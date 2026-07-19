■FIFAワールドカップ2026 3位決定戦 フランス4−6 イングランド（日本時間19日、マイアミ・スタジアム）

【Ｗ杯日程＆結果】波乱続出の決勝トーナメント “4年に1度の祭典” 39日間全104試合の熱戦！

ワールドカップも決勝、3位決定戦と2試合を残すのみとなった。3位決定戦ではフランス（FIFAランク3位）とイングランド（同4位）が激突。イングランドが前半で4得点を奪うと、フランスは後半にエムバペが2ゴール1アシストと猛追、しかし、終盤にイングランドのサカがPKを決めてハットトリックを達成し、イングランドが逃げ切り、Ｗ杯史上初の3位となった。フランス・エムバペは2得点をあげて、得点ランクトップに立つ10得点、1大会で2桁得点をマークするのは1970年大会のゲルト・ミュラー（西ドイツ）以来、56年ぶりとなった。

約100年続く“ドーバー海峡ダービー”となった3位決定戦、両チームのW杯での対戦成績は3試合対戦し、イングランドが2勝1敗と勝ち越し、直近では22年カタール大会ではフランスが2対1で初勝利をあげている。スタメンはイングランドが準決勝から7人を変更、得点王争いをしているケイン（32）、べリンガム（23）はベンチスタート。フランスはエムバペ（27）は出場もデンベレ（29）はベンチ、こちらも7人変更して、4人が今大会初スタメンとなった。

前半3分、この試合、キャプテンマークを巻いたイングランドのライス（27）がフランス陣内でパスカットをすると、そのまま持ち込み、右足のミドルシュート、これがゴール左隅に決まり、イングランドが先制した。

フランスも前半10分、華麗なパス回しからチェルキ（22）のシュートをW杯初出場のイングランドキーパー・D.ヘンダーソン（29）が好セーブで防いだ。直後にイングランドはカウンターから右サイドのサカ（24）が持ち込んで、フランスゴール左隅に叩きこんだが、オフサイドの判定となった。

これまでW杯では3位決定戦で一度も勝てていないイングランドは前半18分、ライスのコーナーキックからコンサ（28）がヘディングで合わせて2点目をあげた。フランスも前半22分、ここまで8得点をメッシ（39、アルゼンチン）と並び8得点のエムバペがミドルシュートを狙っていくが、ゴールを捉えることが出来なかった。

前半34分にもエムバペがボールを持つと、ドリブルで切り込んで強烈な右足のシュートもD.ヘンダーソンがここでも好セーブを見せて失点を防いだ。すると、前半37分、イングランドがカウンターから波状攻撃を見せて、最後はサカの左足でフランスゴールネットを揺らして3点目を奪った。フランスは25年6月のスペイン戦以来、約1年1か月振りの3失点以上、W杯で前半3失点は史上初となった。

前半アデショナルタイムに入ってもイングランドの攻勢は続き、中央からのスルーパスにサカが走り込み、この試合2点目。イングランドが4点目を奪った。

前半を4対0で折り返したイングランドは1人を交代、4点を追うフランスはデンべレを投入するなど4人を一気に交代した。

後半3分、フランスはセンターライン付近でボールを奪うとオリーズ（24）のスルーパスをエムバペが左足で落ち着いて流し込み、得点ランクトップに立つ9得点目、W杯通算最多得点もメッシと並び21得点となった。

勢いを取り戻したフランスは後半9分、左サイドでエムバペがボールを持つと、走り込んだ途中出場のバルコラ（23）にスルーパス、これを豪快に押し込み、2対4と2点差に詰め寄った。

後半21分には、右サイドをデンベレが持ち込むと、中央のエムバペがオリーセとのワンツーで抜け出して、左足を振り抜きこの試合2点目、得点ランキングも10得点目、1大会で2桁得点をマークするのは1970年大会のゲルト・ミュラー（西ドイツ）以来、56年ぶり、W杯最多得点もメッシを抜き22得点で単独トップに立った。

36分には中央のエムバペから右サイドのデンベレ、そして中央のオリーセと決定的なチャンスを作ったが、オリーセのシュートはゴール右に外れた。すると42分、イングランドはPKを獲得すると、サカが決めて、ハットトリックを達成、イングランドが5対3と突き放した。

それでも後半のアディショナルタイム、フランスはデンベレが右サイドから持ち込み決めると。直後にイングランドは途中出場のべリンガムがカウンターから今大会7得点目と両チーム壮絶な打ち合いで合計10得点、イングランドがW杯史上初の3位、フランスはあと1歩及ばなかった。

【W杯得点ランキング】（決勝前時点）

1位）キリアン・エムバペ（フランス） 10得点

2位）リオネル・メッシ（アルゼンチン） 8得点

3位）アーリング・ハーランド（ノルウェー） 7得点

ジュード・べリンガム（イングランド）

5位）ハリー・ケイン（イングランド） 6得点

ウスマン・デンベレ（フランス）

7位）ミケル・オヤルサバル（スペイン） 5得点

