“令和の峰不二子”阿部なつき26歳、ビーチで抜群プロポーション全開「健康的」「美しすぎてAIかと」
モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、18日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
普段からSNSにて自身の美しさ際立つ姿を公開している阿部。今回は「宮古島のサンセット ドレスは @lagencefashion 次はどこへ旅行にいこうな〜」とつづり、ビーチでのオフショルダー姿を披露。ファンからは「健康的」「美しすぎてAIかと」などの声や、多数の「いいね！」が集まった。
2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題を呼んだ阿部。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
普段からSNSにて自身の美しさ際立つ姿を公開している阿部。今回は「宮古島のサンセット ドレスは @lagencefashion 次はどこへ旅行にいこうな〜」とつづり、ビーチでのオフショルダー姿を披露。ファンからは「健康的」「美しすぎてAIかと」などの声や、多数の「いいね！」が集まった。
昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（@i.am_natsuki_）、X（@_iam_natsuki）