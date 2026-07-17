“伝説の音楽教師”はなぜ姿を消したのか--鈴木京香主演『キリコのタクト〜YELL〜』本予告＆場面カット解禁
映画『キリコのタクト〜YELL〜』より、主人公キリコ（鈴木京香）と生徒が作り上げた歌声や共に過ごした懐かしい日々がよみがえる本予告と、合唱部の練習風景や秘密を抱えた表情を浮かべるキリコを捉えた場面カットが解禁された。
【写真】秘密を抱えた表情が気になる――『キリコのタクト〜YELL〜』場面写真公開！
第76回NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部課題曲として制作されたいきものがかりの曲「YELL」に着想を得た本作は、“魔法のタクト”を持つと語り継がれる伝説の音楽教師・原田貴理子（鈴木京香）と、彼女に人生を変えられた教え子たちの愛と絆を描くヒューマンドラマ。厚木市オールロケで撮影された。
笑顔と音楽で生徒たちを導いていたキリコ。しかし、ある日突然その姿を消す。恩師の行方を追う音楽雑誌記者・北村翔（藤原大祐）は、高校時代の合唱部仲間たちとともに、恩師の記憶をたどりながら、その知られざる真実に迫っていく。
本予告に映るのは、「みんなでひとつになるの」と生徒たちに呼びかけるキリコのやさしい笑顔と合唱部に誘われた4人の生徒たちの姿。そして、「ヤバい教師が来たと思った」「人の心にズカズカと入ってくる」とキリコとの出会いや思い出を振り返り懐かしそうに語る声。
しかし、キリコは突然姿を消してしまう――。合唱部が美しくみずみずしい声を響かせる「YELL」が流れる中、キリコと生徒たちの思い出が鮮やかによみがえり、恩師への感謝と同時に、心残りを抱えた今の教え子たちの姿も映し出されていく。彼らが流す涙のわけは…。
7月10日放送のニッポン放送特番『TUBE前田亘輝のオールナイトニッポン GOLD』でサプライズ解禁された、前田亘輝（TUBE）×仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）による主題歌「孤独なハーモニー」も本予告で流れる。厚木交響楽団による重厚なオーケストラ演奏が楽曲を彩り、主題歌も“オール厚木”によるコラボレーションで制作・演奏されている。
場面カットでは、青空の下で歌声を響かせる合唱部の練習風景や全国コンクールの様子、優しくタクトを振るキリコの姿など、本作を彩る印象的なシーンが公開。さらに、笑顔の裏にどこか秘密を抱えたキリコの表情も収められている。
映画『キリコのタクト〜YELL〜』は、10月2日より全国公開。
【写真】秘密を抱えた表情が気になる――『キリコのタクト〜YELL〜』場面写真公開！
第76回NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部課題曲として制作されたいきものがかりの曲「YELL」に着想を得た本作は、“魔法のタクト”を持つと語り継がれる伝説の音楽教師・原田貴理子（鈴木京香）と、彼女に人生を変えられた教え子たちの愛と絆を描くヒューマンドラマ。厚木市オールロケで撮影された。
本予告に映るのは、「みんなでひとつになるの」と生徒たちに呼びかけるキリコのやさしい笑顔と合唱部に誘われた4人の生徒たちの姿。そして、「ヤバい教師が来たと思った」「人の心にズカズカと入ってくる」とキリコとの出会いや思い出を振り返り懐かしそうに語る声。
しかし、キリコは突然姿を消してしまう――。合唱部が美しくみずみずしい声を響かせる「YELL」が流れる中、キリコと生徒たちの思い出が鮮やかによみがえり、恩師への感謝と同時に、心残りを抱えた今の教え子たちの姿も映し出されていく。彼らが流す涙のわけは…。
7月10日放送のニッポン放送特番『TUBE前田亘輝のオールナイトニッポン GOLD』でサプライズ解禁された、前田亘輝（TUBE）×仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）による主題歌「孤独なハーモニー」も本予告で流れる。厚木交響楽団による重厚なオーケストラ演奏が楽曲を彩り、主題歌も“オール厚木”によるコラボレーションで制作・演奏されている。
場面カットでは、青空の下で歌声を響かせる合唱部の練習風景や全国コンクールの様子、優しくタクトを振るキリコの姿など、本作を彩る印象的なシーンが公開。さらに、笑顔の裏にどこか秘密を抱えたキリコの表情も収められている。
映画『キリコのタクト〜YELL〜』は、10月2日より全国公開。