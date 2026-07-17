8月の「金ロー」は3週連続ジブリ！ 『借りぐらしのアリエッティ』、『風の谷のナウシカ』、『となりのトトロ』ノーカット一挙放送
『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では、8月7・14・21日の3週連続でスタジオジブリのアニメ映画を放送。『借りぐらしのアリエッティ』『風の谷のナウシカ』『となりのトトロ』の3作品をノーカットで届ける。
【写真】8月7日放送『借りぐらしのアリエッティ』場面カット
8月7日は、古いお屋敷の床下に暮らす小人の少女・アリエッティを主人公に描くみずみずしい冒険ファンタジー『借りぐらしのアリエッティ』。「人間に見られてはいけない」という厳しい掟のなか、病気療養のためにやってきた人間の少年・翔との出会いが、アリエッティの運命を大きく動かしていく。屋敷に住む人間たちとのハラハラドキドキする攻防戦も含め、ひと夏の切なくも勇敢な物語を家族で楽しみたい。
14日は、スタジオジブリの原点にして、アニメーション史の永遠の名作『風の谷のナウシカ』。巨大な蟲（むし）たちが生きる「腐海」の脅威にさらされながらも、人々が懸命に生きる未来の世界を舞台に、自然を愛し、人々を守ろうとする風の谷の王女・ナウシカの奮闘を描く。地球の未来や生命の尊さ、そして人と自然の共生という、現代にも深く通じる重厚なテーマが込められた壮大なストーリーだ。
21日は、国・世代を超えて愛され、何度見ても心温まる名作『となりのトトロ』。豊かな自然が残る郊外へと引っ越してきたサツキとメイの姉妹が、森に棲む不思議な生きもの・トトロたちと繰り広げる心温まる交流を描く。昭和30年代はじめのどこか懐かしい日本の原風景をバックに、名曲の数々に乗せて家族の絆や子どもの純粋な心が丁寧に描かれた、夏休みの締めくくりに家族で楽しめる作品だ。
アニメ映画『借りぐらしのアリエッティ』は8月7日21時、『風の谷のナウシカ』は8月14日21時、『となりのトトロ』は8月21日21時、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて放送。
【写真】8月7日放送『借りぐらしのアリエッティ』場面カット
8月7日は、古いお屋敷の床下に暮らす小人の少女・アリエッティを主人公に描くみずみずしい冒険ファンタジー『借りぐらしのアリエッティ』。「人間に見られてはいけない」という厳しい掟のなか、病気療養のためにやってきた人間の少年・翔との出会いが、アリエッティの運命を大きく動かしていく。屋敷に住む人間たちとのハラハラドキドキする攻防戦も含め、ひと夏の切なくも勇敢な物語を家族で楽しみたい。
21日は、国・世代を超えて愛され、何度見ても心温まる名作『となりのトトロ』。豊かな自然が残る郊外へと引っ越してきたサツキとメイの姉妹が、森に棲む不思議な生きもの・トトロたちと繰り広げる心温まる交流を描く。昭和30年代はじめのどこか懐かしい日本の原風景をバックに、名曲の数々に乗せて家族の絆や子どもの純粋な心が丁寧に描かれた、夏休みの締めくくりに家族で楽しめる作品だ。
アニメ映画『借りぐらしのアリエッティ』は8月7日21時、『風の谷のナウシカ』は8月14日21時、『となりのトトロ』は8月21日21時、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて放送。