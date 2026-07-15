BUDDiiS森愁斗、出演ホラー映画鑑賞してくれた“ホラー嫌いな”メンバー告白「愁斗が出てるから頑張って観たって言ってた」【口に関するアンケート】
【モデルプレス＝2026/07/15】BUDDiiSの森愁斗が7月15日、都内で開催された映画「『口に関するアンケート』夏休み直前！公開記念舞台挨拶」に板垣李光人、綱啓永、吉川愛、MOMONA（ME:I）、清水崇監督とともに出席。本作を鑑賞したメンバーを明かした。
【写真】BUDDiiS森、ロールモデルにしていた大河俳優
この日、キャスト陣は浴衣、清水監督は作務衣を着用して登場。綱は自身の浴衣について「3つくらい候補があったんですけれども。紺とブルーとグリーンがあったんですけれども、色味も良かったんですけれども、僕は今日は落ち着いた大人でいたいなと思って、落ち着いたグレーを選ばせていただきました」と説明。「そして髪の毛がすっごい遊んでる（笑）。そこのギャップを今日は楽しんでいただければ」と落ち着いた浴衣と遊ばせた髪型のギャップを強調した。
また、吉川も「シンプルっぽくして、ちょっと大人っぽく見せつつ、実は髪の毛で遊んでます」とスタイリングを解説すると、綱がすかさず「俺とほぼ一緒やん」とツッコミ。吉川は「ねー違うじゃん（笑）」と笑いつつ、「本当に生花を挿していただいて。胡蝶蘭とかで遊んでみました」と補足した。
さらに綱は「昨日は役者の前田拳太郎というやつからLINEが来て『観るよ』って。今日は日向亘からLINEが来て『今日観に行くよ』って」と、前田拳太郎と日向亘から連絡が来ていたことを報告。「2日連続で僕の大親友が映画館に足を運んでくれてて、すっごい嬉しかったです」と笑顔を見せた。
森は「KEVINくんというメンバーが（BUDDiiS）にいるんですけど、もともと原作を読んでいて、僕が出演するというのを伝えた時にめっちゃ喜んでた」とメンバーの反応を告白。加えて「あとリーダーがめちゃくちゃホラーが嫌いなFUMINORIというんですけど、観てくれたみたいで。初ホラー。『愁斗が出てるから頑張って観た』って言ってた」と明かした。
本作はSNSを中心に「逆に怖い」「怖すぎて人に薦めたくても薦められない」「読んだ感想を何一つ言えない」と話題が拡散し、累計32万部を突破した「口に関するアンケート」（著者・背筋/ポプラ社刊）を実写映画化。心霊スポットとして知られる墓地に肝だめしに向かった大学生たち。しかし翌日、1人の女子大生が忽然と姿を消した。証言から導かれるその“真相”を知った者には、何が起きるのか。（modelpress編集部）
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【写真】BUDDiiS森、ロールモデルにしていた大河俳優
◆綱啓永＆吉川愛、浴衣のポイント明かす
この日、キャスト陣は浴衣、清水監督は作務衣を着用して登場。綱は自身の浴衣について「3つくらい候補があったんですけれども。紺とブルーとグリーンがあったんですけれども、色味も良かったんですけれども、僕は今日は落ち着いた大人でいたいなと思って、落ち着いたグレーを選ばせていただきました」と説明。「そして髪の毛がすっごい遊んでる（笑）。そこのギャップを今日は楽しんでいただければ」と落ち着いた浴衣と遊ばせた髪型のギャップを強調した。
◆綱啓永＆森愁斗、周囲からの反響
さらに綱は「昨日は役者の前田拳太郎というやつからLINEが来て『観るよ』って。今日は日向亘からLINEが来て『今日観に行くよ』って」と、前田拳太郎と日向亘から連絡が来ていたことを報告。「2日連続で僕の大親友が映画館に足を運んでくれてて、すっごい嬉しかったです」と笑顔を見せた。
森は「KEVINくんというメンバーが（BUDDiiS）にいるんですけど、もともと原作を読んでいて、僕が出演するというのを伝えた時にめっちゃ喜んでた」とメンバーの反応を告白。加えて「あとリーダーがめちゃくちゃホラーが嫌いなFUMINORIというんですけど、観てくれたみたいで。初ホラー。『愁斗が出てるから頑張って観た』って言ってた」と明かした。
◆「口に関するアンケート」
本作はSNSを中心に「逆に怖い」「怖すぎて人に薦めたくても薦められない」「読んだ感想を何一つ言えない」と話題が拡散し、累計32万部を突破した「口に関するアンケート」（著者・背筋/ポプラ社刊）を実写映画化。心霊スポットとして知られる墓地に肝だめしに向かった大学生たち。しかし翌日、1人の女子大生が忽然と姿を消した。証言から導かれるその“真相”を知った者には、何が起きるのか。（modelpress編集部）
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