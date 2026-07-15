『口に関するアンケート』キャスト陣、涼しげな浴衣姿で登場 イベント不在の西山智樹に祝福「TAGRIGHTのデビュー日、おめでたいです」
都内で行われた映画『口に関するアンケート』（公開中）夏休み直前！公開記念舞台あいさつに、板垣李光人、吉川愛、綱啓永、森愁斗、MOMONA、清水崇監督が浴衣姿で登壇。コーデのポイントを披露し、イベントに不在だった西山智樹を祝福した。
【全身ショット】素敵…帯も披露する浴衣姿のMOMONA
主演を務める板垣は、暗めの茶色と黄土色の浴衣をまとっており「今日の浴衣はセミ色です」とポイントを明かした。今作ではセミがキーワードになっており、「えぇ…！」と周囲は驚きの声を上げた。続けて板垣は「こうやってこのメンバーでまた皆さまの前に立てるというのも非常にうれしいです」とあいさつ。そして、欠席した西山智樹のことにも言及。「今日はTAGRIGHTのデビューシングルのリリースということで、おめでたいです。西山くんも西山くんで頑張っているので、西山くんの思いも乗せて今日の時間楽しめたらなと思っております」と仲間思いの一面を見せた。
綱が着用した浴衣はグレーを基調としており、綱は「黒でシックにおさめてみました」とにっこり。ともに登壇したキャスト陣からは「黒？」「なんか灰色…」とツッコまれ、綱は「3つぐらい候補があったんですけども、紺とブルーとグリーンがあったんですけども、僕はちょっと今日は落ち着いた大人でいたいなと思って。落ち着いたグレーを選ばせていただきました」と色を訂正。また、綱は外ハネの髪型をしており「髪の毛はすっごい遊んでいるので、そのギャップを楽しんでいただければ」と笑った。
吉川は水色をベースに白いアサガオの柄の浴衣を着こなした。ポイントは「シンプルっぽくして大人っぽく見せつつ、実は髪の毛で遊んでます」と明かした。胡蝶蘭などの生花を挿しており、客席に向かってアピールした。
白を基調とした浴衣を着たMOMONAは「涼やかな感じなんですけれども、後ろの帯がボリュームがあってバランスとってます」と客席を背に帯を披露した。森はやや青みがかった赤の浴衣を着こなし、「口みたいな色にしました。みんなと被らないように、この色でいこうかなと」と語った。
原作は背筋氏による同名ホラー小説。女性の口元が大きく写された不気味な表紙や、スマートフォンよりも小さい異様なサイズ感で話題を呼び、累計45万部を突破している。物語は、大学生たちが心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに出かけたことから不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていくホラーミステリーを描く。
【全身ショット】素敵…帯も披露する浴衣姿のMOMONA
主演を務める板垣は、暗めの茶色と黄土色の浴衣をまとっており「今日の浴衣はセミ色です」とポイントを明かした。今作ではセミがキーワードになっており、「えぇ…！」と周囲は驚きの声を上げた。続けて板垣は「こうやってこのメンバーでまた皆さまの前に立てるというのも非常にうれしいです」とあいさつ。そして、欠席した西山智樹のことにも言及。「今日はTAGRIGHTのデビューシングルのリリースということで、おめでたいです。西山くんも西山くんで頑張っているので、西山くんの思いも乗せて今日の時間楽しめたらなと思っております」と仲間思いの一面を見せた。
吉川は水色をベースに白いアサガオの柄の浴衣を着こなした。ポイントは「シンプルっぽくして大人っぽく見せつつ、実は髪の毛で遊んでます」と明かした。胡蝶蘭などの生花を挿しており、客席に向かってアピールした。
白を基調とした浴衣を着たMOMONAは「涼やかな感じなんですけれども、後ろの帯がボリュームがあってバランスとってます」と客席を背に帯を披露した。森はやや青みがかった赤の浴衣を着こなし、「口みたいな色にしました。みんなと被らないように、この色でいこうかなと」と語った。
原作は背筋氏による同名ホラー小説。女性の口元が大きく写された不気味な表紙や、スマートフォンよりも小さい異様なサイズ感で話題を呼び、累計45万部を突破している。物語は、大学生たちが心霊スポットとして知られる墓地に肝試しに出かけたことから不可解なことが起きるようになり、次第に何かによって追い詰められていくホラーミステリーを描く。