「ケンタッキー」「イオン」「くら寿司」も　「ニチレイ」システム障害で食材の配送難航　専門家「復旧に数カ月の可能性」

物流大手ニチレイのシステム障害の影響で、ケンタッキー・フライド・チキンの一部店舗が臨時休業や営業時間短縮に追い込まれている。食材供給の停滞はスーパーや外食チェーンにも広がり、欠品が相次ぐ事態に発展。復旧時期は未定で、影響の長期化も懸念されている。

「ケンタッキー」の一部店舗で営業できない事態に

多くの人に愛されるケンタッキーの一部の店舗で、営業できなくなる事態に見舞われています。

東京・世田谷区内の店舗には『必要な食材を確保できないため、営業時間を短縮する』という貼り紙が掲示されていた。

日本ケンタッキー・フライド・チキンは一部の店舗で、15日以降の営業は流動的で、臨時休業や営業時間の短縮を発表した。

さらにメニューの制限や品切れなどもあり、オンライン注文も一時停止するなど影響が広がっている。

利用者からは「今まで当たり前に食べてたけど、それが急に無くなっちゃうと食べたくなる気持ちはあります」「なくなっちゃうと思って慌てて来た。夕飯にしようと思って」などの声が聞かれた。

その原因となっているのが、食材の配送を委託している物流会社を子会社に持つ「ニチレイ」のシステム障害だ。

13日、『ニチレイ』に対して第三者による不正アクセスが行われ、システム障害が発生した。

これにより物流事業に支障が出ていて、食材の調達が難航し、ケンタッキーの店舗運営にも影響が波及している。

食材が届かない影響で、すでに品切れ状態になっている店舗もあった。

「ケンタッキー」だけでなく多くの企業に影響

国内最大規模の冷凍・冷蔵の物流を担うニチレイのトラブルに、さらなる影響も出ている。

東北を中心に展開する食品スーパーのヨークベニマルは「一部の弁当や食品で欠品が出始めている」といい、小売り大手イオンでも一部の商品で欠品が出ているという。

また、冷凍食品メーカーの『テーブルマーク』は一部エリアで取引先に出荷できない状態だということだ。

一方、回転寿司チェーン『くら寿司』では関西の一部店舗で、カツオやフグなどが調達できない事態に陥っている。

影響はいつまで？

“不正アクセスによるシステム障害”の影響はどれほどの期間続く可能性があるのか。

ITジャーナリストの三上洋さんは「大企業のこういった不正アクセスによる障害というのは何度も起きている。去年はアサヒグループホールディングス、アスクル、これらの企業は、おおむね3カ月から6カ月ほど業務に影響が出る。今回のニチレイの障害も数カ月かかってもおかしくない状況」と考える。

ニチレイによると、現時点での復旧のメドは未定だという。

（「イット！」7月15日放送より）