大塚剛央×阿座上洋平 『ヒーテッド・ライバルリー』日本語吹替版キャストでW主演！ 恋に落ちる宿命のライバル役に
8月28日よりU‐NEXTで独占配信されるスポーツロマンスドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』の日本語吹替版キャストとして、二人の主人公、シェーン役を大塚剛央、イリヤ役を阿座上洋平が演じ、ダブル主演を務めることが発表された。さらに神尾晋一郎、興津和幸、飛田展男、豊口めぐみ、花輪英司、梶原岳人ら実力派声優陣の出演も決定した。
【写真】話題沸騰！ 2人のスター選手の秘められた恋『ヒーテッド・ライバルリー』フォトギャラリー
氷上で最大のライバルとして火花を散らす2人のスター選手、カナダ代表のシェーン・ホランダーと、ロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり、人目を忍んで惹かれ合っていく姿を描く本作。
主人公シェーン・ホランダー役を務めるのは、『【推しの子】』アクア役や『薬屋のひとりごと』壬氏役などで人気を博す大塚剛央。イリヤ・ロザノフ役は、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』グエル・ジェターク役や『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』ジャイロ･ツェペリ役などで高い評価を得ている阿座上洋平が務める。
またニューヨーク・アドミラルズ主将であるスコット・ハンター役を神尾晋一郎（『THE FIRST SLAM DUNK』流川楓役など）、スコットの恋人キップ・グレイディ役は興津和幸（『ジョジョの奇妙な冒険』ジョナサン・ジョースター役など）が担当する。
配信に先駆けて、大塚、阿座上からコメントが到着。シェーン役の大塚は「オファーをいただいた際、大変人気の作品と伺っており、非常に光栄に感じました。吹き替えという形で本作に携われることを、心よりうれしく思います」とコメント。
続けて「本作は、登場人物たちの心情や、その身の回りの環境までを繊細かつ丁寧に描き出す作品です。多くの方に共感していただけると思います。物語はシェーンとイリヤを中心に進んでいくので、二人の距離感、そして交わす“目線”にぜひご注目ください」と見どころを語った。
イリヤ役の阿座上は「本作は、非常にスケールが大きく、そして刺激的な作品だと感じています。演じる方向性なども含め、大塚さんと2人で悩み、探り合いながら作り上げることができました。自分たちにできる表現で精一杯演じ、作品と2人の主人公の魅力を届けることを一番に考えて臨んでいます。ぜひ作品そのものの魅力を存分にお楽しみいただければ幸いです」と、メッセージを寄せている。
また、原作小説の日本語版が、2冊同時刊行されることも決定。『ヒーテッド・ライバルリー』原作シリーズの日本語版小説『ゲームチェンジャー ゲームチェンジャーシリーズ1』『ヒーテッド・ライバルリー ゲームチェンジャーシリーズ2』が、欧米BL小説の翻訳専門レーベル「モノクローム・ロマンスDX」より9月18日頃に2冊同時刊行予定だ。
ドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』は、8月28日よりU‐NEXTで独占配信。
【写真】話題沸騰！ 2人のスター選手の秘められた恋『ヒーテッド・ライバルリー』フォトギャラリー
氷上で最大のライバルとして火花を散らす2人のスター選手、カナダ代表のシェーン・ホランダーと、ロシア出身のイリヤ・ロザノフが、10代のルーキー時代から約8年にわたり、人目を忍んで惹かれ合っていく姿を描く本作。
またニューヨーク・アドミラルズ主将であるスコット・ハンター役を神尾晋一郎（『THE FIRST SLAM DUNK』流川楓役など）、スコットの恋人キップ・グレイディ役は興津和幸（『ジョジョの奇妙な冒険』ジョナサン・ジョースター役など）が担当する。
配信に先駆けて、大塚、阿座上からコメントが到着。シェーン役の大塚は「オファーをいただいた際、大変人気の作品と伺っており、非常に光栄に感じました。吹き替えという形で本作に携われることを、心よりうれしく思います」とコメント。
続けて「本作は、登場人物たちの心情や、その身の回りの環境までを繊細かつ丁寧に描き出す作品です。多くの方に共感していただけると思います。物語はシェーンとイリヤを中心に進んでいくので、二人の距離感、そして交わす“目線”にぜひご注目ください」と見どころを語った。
イリヤ役の阿座上は「本作は、非常にスケールが大きく、そして刺激的な作品だと感じています。演じる方向性なども含め、大塚さんと2人で悩み、探り合いながら作り上げることができました。自分たちにできる表現で精一杯演じ、作品と2人の主人公の魅力を届けることを一番に考えて臨んでいます。ぜひ作品そのものの魅力を存分にお楽しみいただければ幸いです」と、メッセージを寄せている。
また、原作小説の日本語版が、2冊同時刊行されることも決定。『ヒーテッド・ライバルリー』原作シリーズの日本語版小説『ゲームチェンジャー ゲームチェンジャーシリーズ1』『ヒーテッド・ライバルリー ゲームチェンジャーシリーズ2』が、欧米BL小説の翻訳専門レーベル「モノクローム・ロマンスDX」より9月18日頃に2冊同時刊行予定だ。
ドラマ『ヒーテッド・ライバルリー』は、8月28日よりU‐NEXTで独占配信。