「このパワーは本物」超重量打線の中、SB26歳外野手の“えげつない”ホームランが話題　4安打3打点で勝利に貢献　「もう175キロでは驚かなくなった」「最強打者、いける」

正木は得意の日本ハム戦で圧巻の12号先制ソロホームランを放った（C）産経新聞社

ソフトバンクは7月14日の日本ハム戦（エスコンF）に4−2と勝利。3連勝で両リーグ50勝一番乗りを果たした。

圧巻の一発が飛び出したのは、両軍無得点で迎えた5回だ。

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2死走者なしの場面で日本ハム先発・北山亘基と対峙した正木智也は、147キロの直球を豪快に振り抜いた。打球は勢いを失うことなく伸び続け、左翼スタンド上段へ到達。打球速度175キロを計測する強烈な12号ソロで、試合の均衡を破った。

このホームランシーンを『DAZN ベースボール』公式Xが「爆竹のような破裂音」とつづり、配信するとファンの間からも「このパワーは本物」「ヤバすぎる」「流石の打球速度」「もう（打球速度）175キロでは驚かない」「やっぱ打球速度エグいな」「球場に観に行こうと思わせてくれる選手になった」「最強打者、いける」など反響が広がっている。

正木は9回にも2点適時打を放つなどこの試合では4安打3打点の暴れっぷりを見せた。