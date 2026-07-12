昨季米大リーグのア・リーグを制したブルージェイズが苦しんでいる。特に打者の低迷が目立ち、今季新加入の岡本和真内野手に依存している状態。昨季、ドジャースと最後まで世界一を争ったとは思えない“惨状”に、日本のファンも驚きの声を上げている。

ブルージェイズは現地10日の試合を終えて45勝49敗で借金4。東地区首位のレイズに10ゲーム以上の差をつけられている。特に問題なのは貧弱な打線だ。昨季32本塁打、打率.309のスプリンガーが打率.222、9本塁打。昨年4月に14年総額5億ドル（約730億円＝契約当時）で契約延長したゲレーロJr.は打率.262、5本塁打。チームで唯一2桁本塁打を放っているのが新加入の岡本で、22本塁打、62打点はチーム2冠だ。

岡本が孤軍奮闘する状況に、日本のファンからはX上にコメントが並んだ。

「岡本和真いなかったらブルージェイズどうなってたんだよ」

「メジャーでも岡本個人軍やってんのか」

「岡本さんめっちゃ凄いのに個人軍すぎる」

「そらブルージェイズ勝てんわな…」

「ブルージェイズほぼ岡本個人軍やんけ」

「想定外すぎる…」

特に、2021年に大谷との激しい争いの末に48発でキングに輝いたゲレーロJr.の大不振に「ゲレーロはどこ行っちゃったの？」「ゲレーロJr.の不調が大誤算やろな」という声も多かった。



（THE ANSWER編集部）