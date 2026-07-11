意外と知らない？海外で格安SIMを使う時に損しないための設定と“2つの落とし穴”
YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」が、「海外で損しない格安SIMの設定と落とし穴｜ahamo 楽天モバイル UQモバイル LINEMO（後編）」を公開した。動画では、通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、海外で日本の格安SIMを使う際の設定方法と、自身が韓国で直面した「2つの落とし穴」について解説している。
本間氏は、ahamo、楽天モバイル、UQモバイル、LINEMOの4社を韓国で使用した際の実体験を紹介。海外でスマホを使う際、「設定をたった1つ間違えるだけで損をしたり現地で困ったりすることがあります」と注意を喚起した。
1つ目のトラブルは、UQモバイルの「予約割」に関するものだ。日本で事前にデータ通信の利用予約をしていたものの、現地に到着しても自動で利用が開始されなかったという。本間はそれに気付かず使おうとし、慌てて現地で通常料金のコースを買い直す結果となった。対策として、到着後はアプリで予約が始まっているかを必ず確認し、「始まっていなくても、いきなり買い直さない」ことを教訓として挙げている。
2つ目のトラブルは、楽天モバイルの無料2GB分が「一瞬で消えた」ことだ。原因は、モバイルルーターである「Rakuten WiFi Pocket 5G」にiPhoneをWi-Fi接続したことで、iPhoneが「通常のWi-Fi環境にある」と認識し、撮影した動画をiCloudに自動アップロードしてしまったためだった。この失敗を踏まえ、本間はルーターのWi-Fi接続ごとにiPhone側の「省データモード」をオンにすることで、予期せぬバックグラウンド通信を防げるとアドバイスしている。
さらに、ahamoのデータ容量は国内と海外で共通である点や、15日間の利用制限がある点など、各社特有のルールについても言及。本間は「楽天の2GBはサブ回線と割り切る」など、特徴を理解した使い分けを提案した。出発前と現地での設定を正しく押さえておけば、海外でも普段のSIMのまま快適な通信環境を維持できるはずだ。
本間氏は、ahamo、楽天モバイル、UQモバイル、LINEMOの4社を韓国で使用した際の実体験を紹介。海外でスマホを使う際、「設定をたった1つ間違えるだけで損をしたり現地で困ったりすることがあります」と注意を喚起した。
1つ目のトラブルは、UQモバイルの「予約割」に関するものだ。日本で事前にデータ通信の利用予約をしていたものの、現地に到着しても自動で利用が開始されなかったという。本間はそれに気付かず使おうとし、慌てて現地で通常料金のコースを買い直す結果となった。対策として、到着後はアプリで予約が始まっているかを必ず確認し、「始まっていなくても、いきなり買い直さない」ことを教訓として挙げている。
2つ目のトラブルは、楽天モバイルの無料2GB分が「一瞬で消えた」ことだ。原因は、モバイルルーターである「Rakuten WiFi Pocket 5G」にiPhoneをWi-Fi接続したことで、iPhoneが「通常のWi-Fi環境にある」と認識し、撮影した動画をiCloudに自動アップロードしてしまったためだった。この失敗を踏まえ、本間はルーターのWi-Fi接続ごとにiPhone側の「省データモード」をオンにすることで、予期せぬバックグラウンド通信を防げるとアドバイスしている。
さらに、ahamoのデータ容量は国内と海外で共通である点や、15日間の利用制限がある点など、各社特有のルールについても言及。本間は「楽天の2GBはサブ回線と割り切る」など、特徴を理解した使い分けを提案した。出発前と現地での設定を正しく押さえておけば、海外でも普段のSIMのまま快適な通信環境を維持できるはずだ。
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チャンネル情報
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。