楽天モバイルで家のネットとテレビを一つに！「Rakuten最強U-NEXT」で損しないための選び方と注意点

「10月から圏外になるらしい」は本当？楽天モバイル「auローミング終了」の噂、自分が影響を受けるか今日中に確認する方法

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通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。