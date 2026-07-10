ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2026年7月9日にXを更新し、れいわ新選組の山本太郎代表が政界を引退すると発表したことを受け、驚きをあらわにした。その後のX投稿では、その他の野党の「今後」に関する見解を記した。

山本氏は9日に都内で記者会見を開き、大幅な速度超過をしたことを謝罪。また、26年1月に発表した健康上の問題についても言及し、代表を辞任すると発表していた。

山本氏を巡っては、党が3日、山本氏が道交法違反で検挙されたと公式サイトで発表していた。発表によれば、山本氏は25年10月9日、レンタカーを運転して東九州自動車道を走行中、大分市で法定速度の時速80キロを超える時速149キロで走行し、26年4月20日には道交法違反（速度超過）で罰金9万円の略式命令と90日間の免許停止処分を受けた。

山本氏は9日の会見で、「これは言い逃れできるものではありません。申し訳ありませんでした」と謝罪。また、26年1月に健康上の問題を理由に参院議員を辞職した山本氏は、自身の健康状態についても言及し、代表を辞任すると発表した。

ひろゆき氏は9日にXで、この会見の内容を報じた産経新聞の記事を引用し、「こんな簡単にれいわ新選組が亡くなるとは、、」と驚きをあらわにした。

さらに、れいわのような政党があってもいいと思う、という趣旨の返信には、「そなんですよねぇ、、、今の時代の社会党になるかと思ってたのですが、、、」と反応していた。

その後の投稿では、「NHK党は立花商店。れいわは山本太郎商店。二つともリーダー不在で壊滅」との見解を示した。続けて、「参政党とチームみらいは、まだ個人商店のままな気がする。リーダー格の人が複数居るかどうかが存続の鍵な気がする。日本保守党は北村さんがいるから継続する気がする」との見方を示した。