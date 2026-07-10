7月10日 発表

日本コカ･コーラは、スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ「ポケモン GO」を提供するナイアンティックおよびポケモンと、7月10日付けでパートナーシップを締結した。

本日より順次、日本全国約3万台のコカ・コーラ社の自動販売機が、「ポケモン GO」アプリ内に「ポケストップ」として登場。今後はコカ・コーラ社の自動販売機の一部が「ジム」としても登場する予定とのこと。

これを記念して、コカ・コーラ公式スマートフォンアプリ「Coke ON（コークオン）」を利用して対象の自動販売機で製品を購入すると、「ポケモン GO」オリジナルスタンプがプレゼントされるキャンペーンが9月に実施される。

共に今年10周年を迎える「Coke ON」と「ポケモン GO」は、今回の取り組みを通じて、お客様の日常に寄り添いながら、更なる楽しみを提供していくとしている。

(C)Niantic (C)Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

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