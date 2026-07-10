自身のXでイベント開催を告知

サッカー元日本代表MFの本田圭佑が7月9日、自身の公式Xを更新。

日本時間20日に行われる北中米ワールドカップ（W杯）決勝と同時刻に合わせた新プロジェクトの始動を告知したが、ファンの間では本田の「解説不在」を危惧する声が上がり、反響を呼んでいる。

本田はXで「決勝の朝4時！ #7月20日」と綴り、自身の姿を収めた動画とともにポスト。続く投稿で「決勝を本田圭佑とともに 20日朝4時 本田圭佑らが仕掛ける、次世代スポーツアパレルブランド『mgh』の公式サイト」と紹介し、機能性とデザイン性を兼ね備えた新ブランドのローンチをW杯のフィナーレに合わせることを明かした。

しかし、この「20日朝4時」という時間は、世界中が熱狂する北中米W杯決勝のキックオフ時刻と完全に“丸かぶり”するタイミング。今大会で見せた本田の“神解説”を今大会の決勝でも心待ちにしていたサッカーファンにとっては、思わぬ形でのバッティングとなってしまった。

本田の新たなビジネスへの挑戦や、大一番に向けた気合いを称賛する声が上がる一方で、リプライ（返信）には「本田さんもう今大会は解説終わりですか？ 寂しい」「NHKの解説はやらないってこと？」「決勝解説してほしかった」「NHKの解説あるかもってちょっと期待してたのに……」「決勝解説ないまじか悲しすぎる」といった落胆の声が次々と寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）