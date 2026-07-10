Mrs. GREEN APPLE新曲「スパイダーマン」吹替版予告で初解禁 スペシャルインタビュー映像も
【モデルプレス＝2026/07/10】トム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語を描く『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日日米同時公開）。Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）による日本版主題歌「Brand New」（ブランド・ニュー）を使用した、吹替版予告が解禁された。
【写真】ミセスが主題歌「スパイダーマン」エモーショナルな吹替予告公開
スパイダーマンがNYの街をスウィングするシーンから始まる同予告は、世界から存在を忘れられた孤独なピーター・パーカーが、ヒーローであることの苦しみを抱えながら新たな身体変化に直面。それでも愛すべき人たちと街を守るために戦い続ける様子が映し出されている。ラストには彼の記憶を失くした元恋人MJを抱いてスウィングするという、まさにスパイダーマンを象徴するようなシーンも。アメリカンロックを彷彿とさせる爽やかでアップチューンな「Brand New」のメロディが本編映像と溶け合う、エモーショナルな仕上がりとなった。
スパイダーマン製作陣との綿密なディスカッションを重ね、スパイダーマンへの理解を極限まで深め、最新作への想像を膨らませた状態で生み出された「Brand New」（楽曲制作は作品完成前）。歌詞を書くにあたり、スパイダーマンが糸を出す際のポーズは向きを変えると「I LOVE YOU」を伝える世界共通のハンドサインであることに気づいた大森元貴は、サビの頭に「I love youの先へ」というフレーズを入れ込んだ。孤立無援な世界でも“親愛なる隣人”＝スパイダーマンとして愛する人たちを守り、戦いぬく覚悟を胸にしたピーター・パーカーの心情を代弁する一曲に仕上がっている。
なお、スパイダーマン／ピーター・パーカー役の声優には、既報の通りシリーズを通して吹替を務める榎木淳弥がキャスティングされており、吹替版予告のナレーションも担当。MJ役の真壁かずみも続投が決定している。
同時解禁となったスペシャルインタビューでは、デビュー当時よりスパイダーマンの大ファンであると公言し続けてきたミセスのメンバーたちが考えるスパイダーマンの魅力や、好きになったきっかけを初告白。続けて、日本版主題歌の意義、そして「Brand New」へ込めた想いやテーマについてはMCU＆スパイダーマンファンとしての目線も織り交ぜながら熱く語った。さらに大森から「ケヴィン（・ファイギ）とメル友」と驚くべき発言も飛び出した。
主演のトムもすでに「Brand New」を聴いており、今回ミセス＆日本のスパイダーマンファンへ宛てたメッセージ動画が贈られた。冒頭で「元貴、滉斗、涼架、映画のために素晴らしい楽曲をありがとう」と感謝を伝えつつ、日本のファンに向けて「本作の世界観を完璧に表現した曲とともに、映画をお楽しみください」と呼びかけている。
制作にあたり、ケヴィン・ファイギや「スパイダーマン」シリーズ プロデューサーのエイミー・パスカル、さらに全マーベル作品の音楽監修を務めるミュージック・スーパーバイザーのデイヴ・ジョーダン、監督のデスティン・ダニエル・クレットンらと対面したミセスのメンバーたち。スパイダーマン製作陣との綿密なディスカッションを重ね、最新作への理解を極限まで深めた状態で生み出された「Brand New」は、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』日本語吹替版のエンドクレジットにアタッチされる。（modelpress編集部）
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。“親愛なる隣人”に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた。
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◆「スパイダーマン」最新作、吹替予告映像解禁
スパイダーマンがNYの街をスウィングするシーンから始まる同予告は、世界から存在を忘れられた孤独なピーター・パーカーが、ヒーローであることの苦しみを抱えながら新たな身体変化に直面。それでも愛すべき人たちと街を守るために戦い続ける様子が映し出されている。ラストには彼の記憶を失くした元恋人MJを抱いてスウィングするという、まさにスパイダーマンを象徴するようなシーンも。アメリカンロックを彷彿とさせる爽やかでアップチューンな「Brand New」のメロディが本編映像と溶け合う、エモーショナルな仕上がりとなった。
なお、スパイダーマン／ピーター・パーカー役の声優には、既報の通りシリーズを通して吹替を務める榎木淳弥がキャスティングされており、吹替版予告のナレーションも担当。MJ役の真壁かずみも続投が決定している。
◆ミセス「スパイダーマン」好きになったきっかけを初告白
同時解禁となったスペシャルインタビューでは、デビュー当時よりスパイダーマンの大ファンであると公言し続けてきたミセスのメンバーたちが考えるスパイダーマンの魅力や、好きになったきっかけを初告白。続けて、日本版主題歌の意義、そして「Brand New」へ込めた想いやテーマについてはMCU＆スパイダーマンファンとしての目線も織り交ぜながら熱く語った。さらに大森から「ケヴィン（・ファイギ）とメル友」と驚くべき発言も飛び出した。
主演のトムもすでに「Brand New」を聴いており、今回ミセス＆日本のスパイダーマンファンへ宛てたメッセージ動画が贈られた。冒頭で「元貴、滉斗、涼架、映画のために素晴らしい楽曲をありがとう」と感謝を伝えつつ、日本のファンに向けて「本作の世界観を完璧に表現した曲とともに、映画をお楽しみください」と呼びかけている。
制作にあたり、ケヴィン・ファイギや「スパイダーマン」シリーズ プロデューサーのエイミー・パスカル、さらに全マーベル作品の音楽監修を務めるミュージック・スーパーバイザーのデイヴ・ジョーダン、監督のデスティン・ダニエル・クレットンらと対面したミセスのメンバーたち。スパイダーマン製作陣との綿密なディスカッションを重ね、最新作への理解を極限まで深めた状態で生み出された「Brand New」は、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』日本語吹替版のエンドクレジットにアタッチされる。（modelpress編集部）
◆STORY
『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカーは、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。“親愛なる隣人”に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた。
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