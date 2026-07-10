金ロー『ジュラシック・ワールド／復活の大地』7.31地上波初放送
映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜21時）にて7月31日21時より本編ノーカットで地上波初放送されることが発表された。
【写真】『ジュラシック・ワールド／復活の大地』大迫力の場面カット
全世界に驚きと興奮をもたらした衝撃のパニック・アドベンチャー第1作『ジュラシック・パーク』の公開から33年。本作は、これまでにシリーズ全体で9400億円を超える興行収入を記録したメガヒットシリーズの7作目。公開後は世界的に高い評価を受け、第98回アカデミー賞で視覚効果賞にノミネートされた。
舞台は、前作『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』で恐竜との共存を余儀なくされた世界の誕生から5年後。かつて世界中に放たれた恐竜たちは、気候や環境に耐えられず数を減らし、今は赤道直下の限られた地域にだけ生息していた。秘密工作の専門家ゾーラ・ベネット（スカーレット・ヨハンソン）は、製薬会社の代表マーティン・クレブス（ルパート・フレンド）から、ある危険な任務を引き受ける。
それは、人類を救う新薬を開発するため、陸・海・空の3大恐竜のDNAを採取するというものだった。チームとして集められたのは、ゾーラが最も信頼する傭兵ダンカン・キンケイド（マハーシャラ・アリ）と古生物学者ヘンリー・ルーミス博士（ジョナサン・ベイリー）。チーム一行は、かつてジュラシック・パークの極秘研究が行われていた“禁断の島”へとたどり着く。
そこは陸・海・空のどこから恐竜が襲ってくるかわからない、地球上で最も危険な場所だった。そして彼らは、世界から長年のあいだ隠されてきた、衝撃的な秘密とも直面することになる──。
監督は、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』を手掛けた、鬼才ギャレス・エドワーズ。脚本は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めた、シリーズ第1作と第2作で脚本を務めたデヴィッド・コープ。
そして、シリーズで初めての女性主人公となるゾーラ・ベネット役を、スカーレット・ヨハンソンが務める。ゾーラが信頼を寄せる傭兵、ダンカン・キンケイド役に『ムーンライト』（2017）、『グリーンブック』（2019）で2度のアカデミー賞を受賞した、名優マハーシャラ・アリ。第1作に登場するアラン・グラント博士の教え子である古生物学者、ヘンリー・ルーミス博士には『ウィキッド ふたりの魔女』（2024）、および『ウィキッド 永遠の約束』（2025）でフィエロ役を演じたジョナサン・ベイリー。
映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて7月31日金曜21時放送（40分拡大）。
【写真】『ジュラシック・ワールド／復活の大地』大迫力の場面カット
全世界に驚きと興奮をもたらした衝撃のパニック・アドベンチャー第1作『ジュラシック・パーク』の公開から33年。本作は、これまでにシリーズ全体で9400億円を超える興行収入を記録したメガヒットシリーズの7作目。公開後は世界的に高い評価を受け、第98回アカデミー賞で視覚効果賞にノミネートされた。
それは、人類を救う新薬を開発するため、陸・海・空の3大恐竜のDNAを採取するというものだった。チームとして集められたのは、ゾーラが最も信頼する傭兵ダンカン・キンケイド（マハーシャラ・アリ）と古生物学者ヘンリー・ルーミス博士（ジョナサン・ベイリー）。チーム一行は、かつてジュラシック・パークの極秘研究が行われていた“禁断の島”へとたどり着く。
そこは陸・海・空のどこから恐竜が襲ってくるかわからない、地球上で最も危険な場所だった。そして彼らは、世界から長年のあいだ隠されてきた、衝撃的な秘密とも直面することになる──。
監督は、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』を手掛けた、鬼才ギャレス・エドワーズ。脚本は、スティーヴン・スピルバーグが監督を務めた、シリーズ第1作と第2作で脚本を務めたデヴィッド・コープ。
そして、シリーズで初めての女性主人公となるゾーラ・ベネット役を、スカーレット・ヨハンソンが務める。ゾーラが信頼を寄せる傭兵、ダンカン・キンケイド役に『ムーンライト』（2017）、『グリーンブック』（2019）で2度のアカデミー賞を受賞した、名優マハーシャラ・アリ。第1作に登場するアラン・グラント博士の教え子である古生物学者、ヘンリー・ルーミス博士には『ウィキッド ふたりの魔女』（2024）、および『ウィキッド 永遠の約束』（2025）でフィエロ役を演じたジョナサン・ベイリー。
映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて7月31日金曜21時放送（40分拡大）。