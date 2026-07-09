スティーヴン・キングも絶賛『ブリング・ハー・バック』 禁断の儀式を捉えた本編映像解禁
明⽇に公開を控えた“儀式体験ホラー”『ブリング・ハー・バック』より、禁断の儀式の⼀端を捉えた本編映像が解禁された。
【動画】⾎に濡れた⼿が描く謎の"円"！ 禁断の儀式を捉えた映画『ブリング・ハー・バック』本編映像
『ミッドサマー』『ヘレディタリー／継承』『LAMB／ラム』などで知られる気鋭の配給会社A24と、『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』の監督コンビがタッグを組む本作。ホラーの帝王スティーヴン・キングをして「とてつもなく怖い」と言わしめたことでも話題を呼んでいる。
父親を亡くしたアンディと、目の不自由な妹パイパーは、とても親切な里親ローラのもとで暮らし始めることになる。そこには、言葉を話さない少年オリバーも暮らしていた。
ローラの異様な愛情にアンディは違和感を覚えながらも、新たな生活を始めるが、ある日を境に次々と不穏な出来事が起こる。家の周囲に点在する謎の円のモチーフ、そしてオリバーの存在。それらのすべてがつながった時、隠されていたローラの恐るべき願いが明らかになる――。
明日、7月10日に日本公開を迎える本作より、禁断の儀式の一端を捉えた本編映像が解禁された。映像には、父親を亡くした兄妹アンディとパイパーを迎え入れた里親ローラの狂気に満ちた姿と、同じ家に暮らす謎の少年オリバーの衝撃的な姿が収められている。
映像冒頭では、降り注ぐ雨の中、中庭に一人たたずむオリバーの姿が映し出される。窓際へゆっくりと歩み寄ったローラは、血に濡れた右手を窓に押し当て、オリバーに向けて大きな“円”を描き始める。その“円”に引き寄せられるように振り向いたオリバーの顔は血に染まり、目は真っ赤に充血している。
衝撃的な姿へと変貌したオリバーは、円を描くローラのもとへ、何かに取り憑かれたようにゆっくりと近づいていく。窓越しに額を突き合わせ、まるでオリバーを操るかのように何度も円を描くローラの瞳には、狂気の中にもどこか悲哀が漂う。果たして彼女の目的と、オリバーを支配する禁断の儀式の正体とは――。
映画『ブリング・ハー・バック』は、7月10日より全国公開。
【動画】⾎に濡れた⼿が描く謎の"円"！ 禁断の儀式を捉えた映画『ブリング・ハー・バック』本編映像
『ミッドサマー』『ヘレディタリー／継承』『LAMB／ラム』などで知られる気鋭の配給会社A24と、『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』の監督コンビがタッグを組む本作。ホラーの帝王スティーヴン・キングをして「とてつもなく怖い」と言わしめたことでも話題を呼んでいる。
ローラの異様な愛情にアンディは違和感を覚えながらも、新たな生活を始めるが、ある日を境に次々と不穏な出来事が起こる。家の周囲に点在する謎の円のモチーフ、そしてオリバーの存在。それらのすべてがつながった時、隠されていたローラの恐るべき願いが明らかになる――。
明日、7月10日に日本公開を迎える本作より、禁断の儀式の一端を捉えた本編映像が解禁された。映像には、父親を亡くした兄妹アンディとパイパーを迎え入れた里親ローラの狂気に満ちた姿と、同じ家に暮らす謎の少年オリバーの衝撃的な姿が収められている。
映像冒頭では、降り注ぐ雨の中、中庭に一人たたずむオリバーの姿が映し出される。窓際へゆっくりと歩み寄ったローラは、血に濡れた右手を窓に押し当て、オリバーに向けて大きな“円”を描き始める。その“円”に引き寄せられるように振り向いたオリバーの顔は血に染まり、目は真っ赤に充血している。
衝撃的な姿へと変貌したオリバーは、円を描くローラのもとへ、何かに取り憑かれたようにゆっくりと近づいていく。窓越しに額を突き合わせ、まるでオリバーを操るかのように何度も円を描くローラの瞳には、狂気の中にもどこか悲哀が漂う。果たして彼女の目的と、オリバーを支配する禁断の儀式の正体とは――。
映画『ブリング・ハー・バック』は、7月10日より全国公開。