広瀬すず、今年もテレ朝バスケSPブースター就任 ワールドカップへ期待寄せる
テレビ朝日では、『8月のテレ朝バスケ!!』と銘打ち、8月の1ヶ月間でバスケットボールの試合中継を多数放送する。そして今年も俳優の広瀬すずが、テレビ朝日バスケスペシャルブースターとして、男子日本代表の試合を全力で応援する。
【全身ショット】お似合いすぎる…デコルテあらわなブラックドレス姿の広瀬すず
熱戦を前に広瀬は「（前回の）沖縄ワールドカップからバスケの存在が日本の中でもとても大きく変わっているし、選手たちのパワーアップした姿を見てきたからこそ、今回またそれを感じられることに期待が膨らんでいます。ぜひ日本代表の選手の皆さん、そしてバスケファンと一緒に、この瞬間を熱く情熱的に盛り上げていけたらいいなと思っています」と、熱い応援を呼びかけている。
2027年にカタールで開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ2027」出場権獲得に向け、負けられない戦いが続いている男子日本代表。中国・韓国とのアウェー2連戦を戦った7月のWindow3を終え、いよいよ8月末には最終予選へと進んでいく。
最終予選は、１次予選を通過した12チームが2組に分かれてアジア＋オセアニア枠の8枠を争う。開催国のカタールは出場が決定しているため、残りの7枠以内に入ることで、「FIBA バスケットボールワールドカップ2027」への出場が決定する。
W杯に出場し、アジアの最上位になれば2028年のロス五輪への出場も決定する、という大事な大会。果たして日本代表はどのような布陣で戦いに挑むのか、NBAでプレーする八村塁、河村勇輝のW招集は実現するのか。8月27日の「FIBA バスケットボールワールドカップ男子最終予選 日本×サウジアラビア」は、大きな注目が集まる試合となる。
そんな大事な戦いを前に、8月には国内で国際試合も。同局では、8月9日に佐賀・SAGAアリーナで行われる「男子国際試合 日本×モンゴル」、8月16日（日）に東京・有明アリーナで行われる「男子日本代表W杯最終予選直前国際試合 日本×韓国」を生中継。「FIBA バスケットボールワールドカップ男子最終予選」の初戦に向け、非常に重要な戦いとなる。
さらに8月8日には、「八村塁スペシャルマッチ BLACK SAMURAI SUMMIT」の放送も決定。昨年開催され、大きな話題を呼んだ八村塁主催「BLACK SAMURAIキャンプ」。「日本バスケを“世界基準”に」という思いのもと、八村が主催する次世代選手を育てるバスケキャンプには、国内の選りすぐりの若きプレーヤーたちが集結し、現役NBAのスター選手である八村と、世界を知る現役NBAコーチのフィル・ハンディからそのスキルとマインドセットを習得する。
最終日にはIGアリーナに集まったファンの前で選手たちがゲームを実施。そのスペシャルマッチの模様をテレビ朝日で独占生放送する。
そして解説には、今なお現役プレーヤーとして日本のバスケットボール界を牽引する田臥勇太（宇都宮ブレックス）が登場。今回、《日本人初のNBAプレーヤー＝田臥勇太》と《現役NBAプレーヤー＝八村塁》の豪華タッグを記念し、スペシャル対談が実現。2人でメディアの前で話すのはおよそ10年ぶりという、今回の対談では「高校生にそういう大舞台で戦ってもらえる、小さい頃からそういう舞台に慣れてもらう、味わってもらうことを目的に今回のキャンプとスペシャルマッチをやろうと思いました」「今までチャンスが無かった子供たちに（チャンスを）与えるようなキャンプになっている、そこはいつも心がけてます」と、「BLACK SAMURAI」の意味について語った八村。田臥も「そういう環境作りとか、どんどん選択肢を与えていってあげることが大人たちの非常に大きな役割だと僕も思っているんで。本当に塁がやってくれてることっていうのは日本のバスケット界のためには本当に大きなことだと思う」と今回の取り組みへの期待を見せていました。さらには八村の口からはこのキャンプの将来の展望についても語られた。
この対談の模様はきょうより、テレビ朝日公式YouTubeチャンネルで公開。さらに7月26日の『バスケ☆FIVE〜日本バスケ応援宣言〜』（毎週日曜 深1：40〜）でも放送する。
【八村塁選手 コメント】
NBAでは2万人の観客が入れるくらいのホームコートで注目を浴びながらやっているので、規模が大きかったり、注目を集めたりする中で、自分のプレーをしてアピールをするということも大事だと思っています。なので、今回こうして「BLACK SAMURAIキャンプ」を全国放送してもらえることをとてもうれしく思っています。
そしてこういう機会を僕が作ってあげることが、彼らの夢のきっかけになると思うので、そこをサポートしたい。日本で今までないようなコートであったり、演出であったり、高校生のスーパースターが集まってプレーをするところにぜひ注目してほしいなと思います。
【テレビ朝日バスケスペシャルブースター・広瀬すず コメント】
私が初めてスペシャルブースターをやらせていただいた沖縄ワールドカップくらいからバスケの存在が日本の中でもとても大きく変わりました。その盛り上がりや、選手たちのさらにパワーアップした姿を見てきたからこそ、今回またそれを感じられることに期待が膨らんでいます。
やはり沖縄でのワールドカップは、沖縄という場所のパワーもあると思いますけど、会場が割れるかと思うほどの熱量を感じて、あの空間は忘れることができない景色でした。
皆さんと盛り上がったワールドカップに向けた戦いがまた始まります。ぜひ日本代表の選手の皆さん、そしてバスケファンと一緒に、この瞬間を熱く情熱的に盛り上げていけたらいいなと思っています。ぜひたくさんの応援をよろしくお願いいたします。
【全身ショット】お似合いすぎる…デコルテあらわなブラックドレス姿の広瀬すず
熱戦を前に広瀬は「（前回の）沖縄ワールドカップからバスケの存在が日本の中でもとても大きく変わっているし、選手たちのパワーアップした姿を見てきたからこそ、今回またそれを感じられることに期待が膨らんでいます。ぜひ日本代表の選手の皆さん、そしてバスケファンと一緒に、この瞬間を熱く情熱的に盛り上げていけたらいいなと思っています」と、熱い応援を呼びかけている。
最終予選は、１次予選を通過した12チームが2組に分かれてアジア＋オセアニア枠の8枠を争う。開催国のカタールは出場が決定しているため、残りの7枠以内に入ることで、「FIBA バスケットボールワールドカップ2027」への出場が決定する。
W杯に出場し、アジアの最上位になれば2028年のロス五輪への出場も決定する、という大事な大会。果たして日本代表はどのような布陣で戦いに挑むのか、NBAでプレーする八村塁、河村勇輝のW招集は実現するのか。8月27日の「FIBA バスケットボールワールドカップ男子最終予選 日本×サウジアラビア」は、大きな注目が集まる試合となる。
そんな大事な戦いを前に、8月には国内で国際試合も。同局では、8月9日に佐賀・SAGAアリーナで行われる「男子国際試合 日本×モンゴル」、8月16日（日）に東京・有明アリーナで行われる「男子日本代表W杯最終予選直前国際試合 日本×韓国」を生中継。「FIBA バスケットボールワールドカップ男子最終予選」の初戦に向け、非常に重要な戦いとなる。
さらに8月8日には、「八村塁スペシャルマッチ BLACK SAMURAI SUMMIT」の放送も決定。昨年開催され、大きな話題を呼んだ八村塁主催「BLACK SAMURAIキャンプ」。「日本バスケを“世界基準”に」という思いのもと、八村が主催する次世代選手を育てるバスケキャンプには、国内の選りすぐりの若きプレーヤーたちが集結し、現役NBAのスター選手である八村と、世界を知る現役NBAコーチのフィル・ハンディからそのスキルとマインドセットを習得する。
最終日にはIGアリーナに集まったファンの前で選手たちがゲームを実施。そのスペシャルマッチの模様をテレビ朝日で独占生放送する。
そして解説には、今なお現役プレーヤーとして日本のバスケットボール界を牽引する田臥勇太（宇都宮ブレックス）が登場。今回、《日本人初のNBAプレーヤー＝田臥勇太》と《現役NBAプレーヤー＝八村塁》の豪華タッグを記念し、スペシャル対談が実現。2人でメディアの前で話すのはおよそ10年ぶりという、今回の対談では「高校生にそういう大舞台で戦ってもらえる、小さい頃からそういう舞台に慣れてもらう、味わってもらうことを目的に今回のキャンプとスペシャルマッチをやろうと思いました」「今までチャンスが無かった子供たちに（チャンスを）与えるようなキャンプになっている、そこはいつも心がけてます」と、「BLACK SAMURAI」の意味について語った八村。田臥も「そういう環境作りとか、どんどん選択肢を与えていってあげることが大人たちの非常に大きな役割だと僕も思っているんで。本当に塁がやってくれてることっていうのは日本のバスケット界のためには本当に大きなことだと思う」と今回の取り組みへの期待を見せていました。さらには八村の口からはこのキャンプの将来の展望についても語られた。
この対談の模様はきょうより、テレビ朝日公式YouTubeチャンネルで公開。さらに7月26日の『バスケ☆FIVE〜日本バスケ応援宣言〜』（毎週日曜 深1：40〜）でも放送する。
【八村塁選手 コメント】
NBAでは2万人の観客が入れるくらいのホームコートで注目を浴びながらやっているので、規模が大きかったり、注目を集めたりする中で、自分のプレーをしてアピールをするということも大事だと思っています。なので、今回こうして「BLACK SAMURAIキャンプ」を全国放送してもらえることをとてもうれしく思っています。
そしてこういう機会を僕が作ってあげることが、彼らの夢のきっかけになると思うので、そこをサポートしたい。日本で今までないようなコートであったり、演出であったり、高校生のスーパースターが集まってプレーをするところにぜひ注目してほしいなと思います。
【テレビ朝日バスケスペシャルブースター・広瀬すず コメント】
私が初めてスペシャルブースターをやらせていただいた沖縄ワールドカップくらいからバスケの存在が日本の中でもとても大きく変わりました。その盛り上がりや、選手たちのさらにパワーアップした姿を見てきたからこそ、今回またそれを感じられることに期待が膨らんでいます。
やはり沖縄でのワールドカップは、沖縄という場所のパワーもあると思いますけど、会場が割れるかと思うほどの熱量を感じて、あの空間は忘れることができない景色でした。
皆さんと盛り上がったワールドカップに向けた戦いがまた始まります。ぜひ日本代表の選手の皆さん、そしてバスケファンと一緒に、この瞬間を熱く情熱的に盛り上げていけたらいいなと思っています。ぜひたくさんの応援をよろしくお願いいたします。