おうち映画時間をアップデートできる照明一体型プロジェクター「Aladdin X」がAmazonプライムデーでセール中

この夏、“おうち映画”時間をアップデートしちゃおう。照明一体型プロジェクターなどを展開するAladdin X製品が、Amazonプライムデーにて最大29％OFFとなるセールを実施する。期間は2026年7月10日（金）0時から7月13日（月）23時59分まで。プライムデー先行セールは7月7日（火）0時から7月9日（木）23時59分まで開催予定だ。

対象となるのは、2026年発売の新製品「Aladdin X3」「Aladdin X3 Laser 4K」をはじめ、ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca」「Aladdin Poca Laser」、超短焦点プロジェクター「Aladdin Marca Max」「Aladdin Marca」など。さらに、ワイヤレスHDMI「Aladdin Connector 2」、マイク「Aladdin Mic 2」、スピーカー＆マイクセット「Aladdin SoundMate Set」といった周辺機器もセール対象となる。

映画ファン的に注目したいのは、やはり“部屋を占領しない大画面化”というポイントだ。テレビを買い替えるとなるとサイズや設置場所に悩むが、プロジェクターなら壁面を活用して、普段の部屋をそのままミニシアター化できる。特にAladdin Xシリーズは照明一体型のため、天井の引掛シーリングに設置するだけで使用できるのが大きな特徴。スクリーンや大きな機材を置かなくても、大画面で映画を楽しめる。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

最上位モデルとなる「Aladdin X3 Laser 4K」は、4K解像度と3色レーザーを採用した照明一体型3in1プロジェクター。1,600 ANSIルーメンの明るさに対応し、壁から約1.77mの距離で100インチの4K大画面を投影できる。アクション大作やSF映画、映像美を堪能したい作品との相性はよさそうだ。Harman Kardon製8Wスピーカーを2基搭載しているため、映像だけでなく音響面も意識されたモデルとなっている。

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より導入しやすいモデルとしては「Aladdin X3」も用意されている。こちらはフルHD画質、700 ANSIルーメンの輝度に対応し、壁から約1.64mの距離で80インチの投影が可能。MEMC技術により動きの速い映像もなめらかに表示できるということで、アクション映画やスポーツ映像、ライブ作品などにも向いていそうだ。Netflixなどの動画配信サービスにもスムーズにアクセスできるOSを搭載している。

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一方、「Aladdin Poca」はポータブル型。約1.3kgのコンパクト設計で、バッテリーも内蔵しているため、リビングや寝室だけでなく、アウトドアなどでも使いやすい。360度回転するスタンドを備え、Harman Kardon製スピーカー、ライト機能も搭載。寝室の壁や天井に映像を投影して、夜にゆったり映画を流すような使い方にもよさそうだ。

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また、ゲーム機やブルーレイプレイヤーなどをプロジェクターと接続したい場合は、ワイヤレスHDMI「Aladdin Connector 2」も選択肢になる。配信作品だけでなく、手持ちのディスクやゲーム機も大画面で楽しみたい映画ファンには、周辺機器もあわせてチェックしておきたいところ。

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旧作を見返したり、シリーズを一気見したり、好きな俳優の出演作を掘ったりする時間は、自宅だからこそ気軽に楽しめる。部屋の照明を落とし、大画面で作品を流すだけで、いつものリビングや寝室が少しだけ特別な空間になる。

Amazonプライムデーでのセール対象製品や価格の詳細は、セール開始後にAmazonのAladdin X公式ストアで確認できる。自宅の映画鑑賞環境をそろそろ見直したい人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。

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