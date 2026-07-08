茨城県古河市で女性の唇を針と糸で縫い合わせてけがをさせたとして、49歳の女が逮捕されました。被害者の女性と同居していたということなのですが、近隣住民はその家の敷地内で、異様な光景を目撃していました。

■「助けて」紙に書いて店の人へ

送検された、櫻井政恵容疑者（49）。警察によりますと、櫻井容疑者は、同居していた42歳の女性の上唇と下唇を糸を通した針で縫い合わせた、傷害の疑いがもたれています。

櫻井容疑者と被害者が同居していたという家で一体、何が起きていたのでしょうか。

現場付近で撮影された防犯カメラの映像があります。撮影されたのは、警察に通報があったおよそ4分前。助けを求めていたのでしょうか。被害者とみられる女性が歩いている様子が残っていました。

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櫻井容疑者が、同居していた女性の上下の唇を複数回縫い合わせ、けがをさせたというのは、先月29日でした。その翌日、女性は、櫻井容疑者が外出したすきを見て、部屋を脱出。近くの店に逃げ込んだということです。

助けを求められた店の人によりますと、女性はマスク姿で店に入り、「助けて」と紙に書いた文字で助けを求めたといいます。紙には他にも「警察を呼んでください」「話せません」と書かれていて、女性は一貫して落ち着いた様子だったということです。

被害女性は、警察に対し「容疑者が怖くて逃げられなかった」と話しているといいます。

近所の住民によりますと6日午前7時半ごろ、茨城県警の捜査車両とみられる車が、櫻井容疑者の自宅前にとまっているのを目撃したということです。

■雨の日に「夜中から朝までずっと座っていた」

櫻井容疑者と被害女性が同居をしていたという家では、ある異様な光景が目撃されていました。

1か月ほど前に撮影された写真。人が足を抱え、うずくまっているようにも見えます。

近所の人

「いまブルーシートがあるそこの前に女の人。夜中から朝までずっと座っていた。雨の中、土砂降りの中、自分が仕事行く時、座っている。ドア開けるとこっち向くんですけど、うずくまっている感じ」

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――やらされている感じ？

近所の人

「そうですね」

その光景を見かけたのは、一度ではなかったといいます。

近所の人

「最初は（女性が）土砂降りの中、寝ていた、外で。それが1週間ぐらい続いた。いつも（朝の）5時ごろ仕事出るんだけど、雨の時でもそこに座っているし、夜も帰ってくればそこにいるし」

この異様な光景は、1週間ほど続いたということです。

■複数の同居人「男が2人とか、女が3人とか」

この家に住んでいたのは、2人だけではなかったということもわかってきました。

――何人ぐらい住んでいる？

近所の人

「4〜5人はいたんで。男が2人とか、女が3人とか。複雑な関係なのかなとみんなが言ってた。なんだか変な人が来たねと」

さらに、櫻井容疑者について…

近所の人

「（櫻井容疑者が）引っ越しした時から近所との付き合いがないから、どういう人が入ってきて、なんの仕事をやっているのか（わからない）」

――近所トラブルは

近所の人

「ないよ。付き合いがないから近所トラブルもない」

別の近所の人

「全然、近所付き合いない人で、挨拶も全然ないので、顔も車乗ってるの見て、この人こういう人なんだくらいしかわかってない」

■「SNSにお客様のこと勝手に載せたり…」

近所付き合いがほとんどなかったという櫻井容疑者とは、どんな人物なのか、以前、一緒に働いていたという人に話を聞きました。

櫻井容疑者を知る人

「SNSにお客様のことを勝手に載せたり、本人に注意するけど1回では済まなかった。いろんなトラブル起こして、最終的にやめていただきました。あることないことウソばかりつく感じでしたね。怖いものを秘めているかな、という印象は受けたことはある」

櫻井容疑者と被害女性はどのような関係だったのか。元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之さんは…

鳴海達之さん

「助けを求めにいって怖くて逃げられなかったと言うんですから、怖いというのが何かということ。暴力的に支配されているのか、あるいは精神的に支配されているのか。精神的な支配の中には、脅迫が入ったりもするんでしょうから、それのどれかになってくると思う」

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警察は、櫻井容疑者の認否を明らかにしていません。被害女性が「櫻井容疑者のことが怖くて逃げられなかった」と話していることから、監禁事件の可能性もあるとみて捜査しています。

鳴海達之さん

「被害者からいろんな話を、1年前の話からずっと聞いていけば、同居してる時に監禁の状態がどうだったのかという感じ。何によって支配されていたのかっていうことも、おそらくわかると思いますから、再逮捕になるかどうかは別として、やっぱり監禁で持っていく可能性は高いんだろうとは思います」

（7月7日放送『news zero』より）