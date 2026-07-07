【Amazon プライムデー】「Apple Watch SE 3」と「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」がプライスダウン
今回は、プライスダウンしている「Apple Watch SE 3」と「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」をご紹介します。
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SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」
充実した基本機能をバランスよく備えた、エントリー向けのスマートウォッチ。上位モデルと同じ高性能な「S10チップ」を搭載し、待望の常時表示ディスプレイや皮膚温センサー、睡眠スコア機能などをサポートしています。
iPhoneが近くにあれば通話や通知、音楽再生が可能で、ワークアウトや日常の健康管理まで、日常使いしやすい価格帯で提供する一台です。
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
37,800円 → 33,580円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 44mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - M/L
42,800円 → 38,520円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大24時間使えるバッテリー「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」
最大24時間駆動するバッテリーと、従来より2倍傷に強くなった前面ガラスを採用したスマートウォッチ。新たに睡眠スコアの算出や高血圧パターンの通知など、日々のヘルスケア機能が充実しました。
iPhoneが近くにある環境では、ワークアウトの記録や各種通知の受け取りがスムーズに行えます。
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
69,800円 → 62,820円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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29,800円 → 23,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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159,800円 → 139,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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16,980円 → 13,120円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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