【Amazon プライムデー】「Apple Watch SE 3」と「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」がプライスダウン

Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

159,800円 → 139,800円（13%オフ）

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