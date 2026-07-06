実写映画『ブルーロック』IMAX同時公開決定 高橋文哉ら“エゴ”炸裂のポスター＆場面写真解禁
人気サッカー漫画を実写映画化した『ブルーロック』（8月7日公開）が、全国65館のIMAXシアターで同時公開されることが決定した。あわせて、“世界一のストライカー”を目指す主人公・潔世一（高橋文哉）らの姿を捉えたIMAXポスターと、臨場感あふれる場面写真が一挙解禁となった。
【画像】潔、蜂楽、凪らのプレーシーンを切り取った場面写真
金城宗幸（原作）、ノ村優介（漫画）による原作漫画（講談社「週刊少年マガジン」連載）の累計発行部数は6000万部を突破し、2022年のテレビアニメ化、24年の劇場版アニメ公開、スマートフォンゲーム、舞台化など、メディアミックス展開されてきた。
物語は、日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台。全国から集められた300人の高校生フォワードが、“世界一のストライカー”の座を懸けて生き残りを争うデスゲームが描かれる。常識を覆す設定と、強烈な個性を持つキャラクターたち、先の読めない展開でサッカー漫画の新たな金字塔として支持を集めている。
実写映画の制作を手がけるのは、『キングダム』や『沈黙の艦隊』、『SAKAMOTO DAYS』など、人気漫画の実写化において、圧倒的なクオリティを実現してきたCREDEUS。IMAXシアターでは、巨大スクリーンと高精度な音響システムによる圧倒的な没入感の中で、“青い監獄”で繰り広げられる熾烈な戦いを存分に体感できる。
解禁されたIMAXポスターには、勝利への執念を燃やす潔世一（高橋）を中心に、世界一のストライカーを目指すエゴイストたちの緊迫した表情がデザインされている。
あわせて公開された場面写真には、チームZから潔（高橋）、蜂楽廻（櫻井海音）、千切豹馬（高橋恭平）、國神錬介（野村康太）、チームVから凪誠士郎（K）、御影玲王（綱啓永）らの“運命を変える一瞬”を切り取った迫力あるシーンが収められている。
【画像】潔、蜂楽、凪らのプレーシーンを切り取った場面写真
金城宗幸（原作）、ノ村優介（漫画）による原作漫画（講談社「週刊少年マガジン」連載）の累計発行部数は6000万部を突破し、2022年のテレビアニメ化、24年の劇場版アニメ公開、スマートフォンゲーム、舞台化など、メディアミックス展開されてきた。
実写映画の制作を手がけるのは、『キングダム』や『沈黙の艦隊』、『SAKAMOTO DAYS』など、人気漫画の実写化において、圧倒的なクオリティを実現してきたCREDEUS。IMAXシアターでは、巨大スクリーンと高精度な音響システムによる圧倒的な没入感の中で、“青い監獄”で繰り広げられる熾烈な戦いを存分に体感できる。
解禁されたIMAXポスターには、勝利への執念を燃やす潔世一（高橋）を中心に、世界一のストライカーを目指すエゴイストたちの緊迫した表情がデザインされている。
あわせて公開された場面写真には、チームZから潔（高橋）、蜂楽廻（櫻井海音）、千切豹馬（高橋恭平）、國神錬介（野村康太）、チームVから凪誠士郎（K）、御影玲王（綱啓永）らの“運命を変える一瞬”を切り取った迫力あるシーンが収められている。