8月と9月の食品などの値上げは2か月連続で2000品目を超えます。中東情勢が悪化した影響に、歴史的な水準の円安も追い打ちとなっています。この物価高はいつまで続くのでしょうか。【写真で見る】2か月連続 “2000品目超”値上げおなじみのカップ麺なども…値上げ品目最多に原因は「中東情勢・歴史的な円安」山内あゆキャスター:31日に発表された帝国データバンクの調査によると、▼8月は2311品目、▼9月も4531品目が値上げする