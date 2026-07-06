韓国旅行で絶対に外さない店選び！地元の人への聞き込みで見つけた「オッシカルグクス」
韓国全土を駆け巡りグルメを紹介する日本人動画クリエイターの”マッソー”が韓国・大田（テジョン）へ一人旅に向かい、地元の人への聞き込みで見つけたローカルグルメを堪能する様子が収められています。
水原（スウォン）駅から手頃な価格の列車「ムグンファ号」に乗り込み、約1時間で大田駅に到着。美味しいご飯屋さんを求めて、桜が咲く街中で地元の人に直接聞き込みを行います。すると、6kmほど離れた場所にある「オッシカルグクス」というお店を勧められ、走って目的地へと向かいました。
無事にお店に到着するも、そこには大行列ができています。番号札を引き、2階の待合室で待機する間にも、周りのお客さんに一番美味しいメニューをリサーチ。その結果、定番の「カルグクス」と、麺がなく貝がたっぷり1kgも入った「ムルチョン」が人気であるとの情報をゲットします。また、事前に翻訳アプリで「おかずで出てくるキムチがとても辛い」という注意書きを目にし、「これは試されてるな？」と闘志を燃やしました。
ようやく入店を果たし、顔が埋まるほど大きな器に盛られた「カルグクス」と対面。細麺にアサリの出汁が染み込んださっぱりとした味わいに、「何よりもボリュームが半端ない！ウマッソー！」と絶賛しています。さらに、噂の激辛キムチをカルグクスに投入して実食すると、喉が焼けるほどの辛さに思わず悶絶。しかし、「このまま引き下がれるかい！」と気合を入れ直し、汗をかきながらも食べ進める姿が印象的です。
地元民とのあたたかい交流から、大行列ができる人気店のリアルな食レポまで、韓国旅行の醍醐味が詰まった今回のVLOG。韓国を訪れる際のローカルグルメ探しの参考にしてみてはいかがでしょうか。
水原（スウォン）駅から手頃な価格の列車「ムグンファ号」に乗り込み、約1時間で大田駅に到着。美味しいご飯屋さんを求めて、桜が咲く街中で地元の人に直接聞き込みを行います。すると、6kmほど離れた場所にある「オッシカルグクス」というお店を勧められ、走って目的地へと向かいました。
無事にお店に到着するも、そこには大行列ができています。番号札を引き、2階の待合室で待機する間にも、周りのお客さんに一番美味しいメニューをリサーチ。その結果、定番の「カルグクス」と、麺がなく貝がたっぷり1kgも入った「ムルチョン」が人気であるとの情報をゲットします。また、事前に翻訳アプリで「おかずで出てくるキムチがとても辛い」という注意書きを目にし、「これは試されてるな？」と闘志を燃やしました。
ようやく入店を果たし、顔が埋まるほど大きな器に盛られた「カルグクス」と対面。細麺にアサリの出汁が染み込んださっぱりとした味わいに、「何よりもボリュームが半端ない！ウマッソー！」と絶賛しています。さらに、噂の激辛キムチをカルグクスに投入して実食すると、喉が焼けるほどの辛さに思わず悶絶。しかし、「このまま引き下がれるかい！」と気合を入れ直し、汗をかきながらも食べ進める姿が印象的です。
地元民とのあたたかい交流から、大行列ができる人気店のリアルな食レポまで、韓国旅行の醍醐味が詰まった今回のVLOG。韓国を訪れる際のローカルグルメ探しの参考にしてみてはいかがでしょうか。
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