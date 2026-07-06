「なぜネイマール？」ブラジル敗退を招いた”不可解な交代策”…ハーランドとの決定的な差【W杯】
「なぜネイマール？」
2026年７月５日（日本時間６日）、北中米ワールドカップのラウンド16でノルウェーと対戦したブラジルの采配を見て、そう感じた方は少なくなかったのではないか。
０−０と拮抗した状況で、ブラジルはマルチネッリに代えてネイマールを投入した。しかし、この交代策は不可解に映った。
実際、ピッチに立ったネイマールの動きは重く、前線からの守備ではファーストディフェンダーとして機能しなかった。結果として、ブラジルはノルウェーのビルドアップに十分なプレッシャーをかけられず、79分にはハーランドに決められて失点を喫した。
そこで思い出したのが、以前に塩貝健人が口にした「昔のネイマールではない」という言葉だった。攻撃面でもかつてのような鋭さは見られず、むしろ勝負を決める仕事をしたハーランドとの存在感の差が際立った。
その後もブラジルはハーランドに追加点を許し、１−２で敗戦。結果論ではあるが、ネイマール投入（彼がPKで１点決めたとはいえ）は裏目に出たと言わざるを得なかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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2026年７月５日（日本時間６日）、北中米ワールドカップのラウンド16でノルウェーと対戦したブラジルの采配を見て、そう感じた方は少なくなかったのではないか。
０−０と拮抗した状況で、ブラジルはマルチネッリに代えてネイマールを投入した。しかし、この交代策は不可解に映った。
実際、ピッチに立ったネイマールの動きは重く、前線からの守備ではファーストディフェンダーとして機能しなかった。結果として、ブラジルはノルウェーのビルドアップに十分なプレッシャーをかけられず、79分にはハーランドに決められて失点を喫した。
そこで思い出したのが、以前に塩貝健人が口にした「昔のネイマールではない」という言葉だった。攻撃面でもかつてのような鋭さは見られず、むしろ勝負を決める仕事をしたハーランドとの存在感の差が際立った。
その後もブラジルはハーランドに追加点を許し、１−２で敗戦。結果論ではあるが、ネイマール投入（彼がPKで１点決めたとはいえ）は裏目に出たと言わざるを得なかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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