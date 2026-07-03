板野友美が35歳に！ 水着姿に子どもとおそろいショット、愛車公開も 1年間のインスタチェック
7月3日は元AKB48のメンバーでタレントの板野友美の誕生日。板野は2013年にAKB48を卒業し、2021年にはプロ野球選手の高橋奎二と結婚。同年10月、第1子となる女児の出産を発表した。さらに同年、自身がディレクションするライフスタイルブランド「Rosy luce」を立ち上げた。Instagramでは家族とのショットや自身のコーディネートなどを発信。この記事では板野が34歳の1年間でアップした印象的な投稿を紹介する。
【写真】娘とおそろい、イケメン夫顔出しも 板野友美の1年間を写真でイッキ見
■親子でおそろいコーデ
2025年7月、板野は娘とおそろいの服を着て見つめ合っているショットを公開。引っ越しが落ち着いたことを報告し「今回はずっと憧れていた新築へ。娘のお部屋もちゃんと作ってあげたくて、思いきって決断しました」と明かした。「この家に決めたのは、いつも頑張っている自分達へのご褒美と未来の自分に投資する覚悟の選択」と覚悟もつづっている。
ファンからは「どっちも可愛い」「考え方素敵です」「お揃い可愛いね」「天使」などの声が集まっている。
■スタイル抜群の水着ショット
2025年10月には「仕事のパートナーと娘達を連れて初旅行」と添え、沖縄旅行の写真をアップ。水着姿で海に入って佇んでいる写真や、娘を抱っこしている写真などを投稿した。板野が着ているのは紫色のビキニで、娘とおそろいの柄。板野は「大好きな人と過ごす沖縄は癒しの旅でした」と振り返っている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「ともちんスタイル抜群」「相変わらず綺麗」「ベビちんとお揃いの水着、いいですね」などの声が寄せられた。
■仲睦まじい家族ショット
2025年11月には「Happy 4th birthday my Angel」と添えて、家族での3ショットを公開。娘の4歳の誕生日の様子で、板野と高橋選手が娘を挟んでいる3ショットだ。前には大きなケーキが置かれている。板野は「ケーキやバルーンはベビちんの大好きなラプンツェル」と説明。「ばーばとじーじとパパと皆で誕生日会をしました」とつづった。
コメント欄には「家族写真幸せそう」「芸能界一、大好きな家族です」「もう4歳かぁ」「もう4歳の素敵なレディですね」などの声が集まった。
なつかしAKB復活に愛車公開も！
■『紅白歌合戦』出場時のAKB衣装
2026年1月には、AKB48のOGとして『紅白歌合戦』に出演したときのショットを公開。黒と赤、ゴールドを基調とした豪華な衣装姿を投稿した。板野は「12年前にAKB48を卒業してまさかもう一度紅白歌合戦に出場できるなんて思ってもみなかったことでこのメンバーでまた紅白のステージに立てるのも感慨深かったです」としみじみ。衣装については「大きめのパフショルにミニスカートでお腹が少し空いてるクロップドデザイン（こんなにミニスカもお腹が出てるのも私だけらしいです）」と説明し「細部まで《ともちんぽさ満載》の衣装にしてくれました！！」とつづった。
ファンからは「めっちゃ可愛いです」「現役すぎます」「最強でした」「激エモすぎました」など感激の声が上がっている。
■愛車公開
2026年3月には「新車」と添え、愛車と一緒に映っている写真を公開。ブラックの車の前でブラックコーデをしてクールに決めているショットを投稿した。板野は「ホイールもマットブラックに」と説明し、内装はグレージュにしたと告白。「ここまで話して言うのもなんだけど…最近は運転するより、運転してもらう方がすき。笑」とも明かしている。
コメント欄には「めちゃめちゃかっこいいです」「めっちゃ似合ってる」「かっこよすぎ」「ともちんに似合ってる」などの声が集まった。
■夏先取りの肩出しショット
2026年6月には、スターバックスのテラスに座っている夏満載のショットを投稿。板野はデニムにキャミソール、サングラスの肩出しコーデを披露した。板野は「早く夏こないかな 大好きな季節」と夏を心待ちにしている様子。「スタバは抹茶クリームフラペチーノ生クリーム多め派」と好みも明かしている。
ファンからは「すごく似合いますね」「目の保養」「最高に可愛いです」「夏似合う」などの声が集まった。
引用：「板野友美」Instagram（@tomo.i_0703）
■親子でおそろいコーデ
2025年7月、板野は娘とおそろいの服を着て見つめ合っているショットを公開。引っ越しが落ち着いたことを報告し「今回はずっと憧れていた新築へ。娘のお部屋もちゃんと作ってあげたくて、思いきって決断しました」と明かした。「この家に決めたのは、いつも頑張っている自分達へのご褒美と未来の自分に投資する覚悟の選択」と覚悟もつづっている。
ファンからは「どっちも可愛い」「考え方素敵です」「お揃い可愛いね」「天使」などの声が集まっている。
■スタイル抜群の水着ショット
2025年10月には「仕事のパートナーと娘達を連れて初旅行」と添え、沖縄旅行の写真をアップ。水着姿で海に入って佇んでいる写真や、娘を抱っこしている写真などを投稿した。板野が着ているのは紫色のビキニで、娘とおそろいの柄。板野は「大好きな人と過ごす沖縄は癒しの旅でした」と振り返っている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「ともちんスタイル抜群」「相変わらず綺麗」「ベビちんとお揃いの水着、いいですね」などの声が寄せられた。
■仲睦まじい家族ショット
2025年11月には「Happy 4th birthday my Angel」と添えて、家族での3ショットを公開。娘の4歳の誕生日の様子で、板野と高橋選手が娘を挟んでいる3ショットだ。前には大きなケーキが置かれている。板野は「ケーキやバルーンはベビちんの大好きなラプンツェル」と説明。「ばーばとじーじとパパと皆で誕生日会をしました」とつづった。
コメント欄には「家族写真幸せそう」「芸能界一、大好きな家族です」「もう4歳かぁ」「もう4歳の素敵なレディですね」などの声が集まった。
なつかしAKB復活に愛車公開も！
■『紅白歌合戦』出場時のAKB衣装
2026年1月には、AKB48のOGとして『紅白歌合戦』に出演したときのショットを公開。黒と赤、ゴールドを基調とした豪華な衣装姿を投稿した。板野は「12年前にAKB48を卒業してまさかもう一度紅白歌合戦に出場できるなんて思ってもみなかったことでこのメンバーでまた紅白のステージに立てるのも感慨深かったです」としみじみ。衣装については「大きめのパフショルにミニスカートでお腹が少し空いてるクロップドデザイン（こんなにミニスカもお腹が出てるのも私だけらしいです）」と説明し「細部まで《ともちんぽさ満載》の衣装にしてくれました！！」とつづった。
ファンからは「めっちゃ可愛いです」「現役すぎます」「最強でした」「激エモすぎました」など感激の声が上がっている。
■愛車公開
2026年3月には「新車」と添え、愛車と一緒に映っている写真を公開。ブラックの車の前でブラックコーデをしてクールに決めているショットを投稿した。板野は「ホイールもマットブラックに」と説明し、内装はグレージュにしたと告白。「ここまで話して言うのもなんだけど…最近は運転するより、運転してもらう方がすき。笑」とも明かしている。
コメント欄には「めちゃめちゃかっこいいです」「めっちゃ似合ってる」「かっこよすぎ」「ともちんに似合ってる」などの声が集まった。
■夏先取りの肩出しショット
2026年6月には、スターバックスのテラスに座っている夏満載のショットを投稿。板野はデニムにキャミソール、サングラスの肩出しコーデを披露した。板野は「早く夏こないかな 大好きな季節」と夏を心待ちにしている様子。「スタバは抹茶クリームフラペチーノ生クリーム多め派」と好みも明かしている。
ファンからは「すごく似合いますね」「目の保養」「最高に可愛いです」「夏似合う」などの声が集まった。
引用：「板野友美」Instagram（@tomo.i_0703）