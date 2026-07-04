７月４日午前、奈良県十津川村の貯水池で性別・年齢不詳の遺体が浮いているのが見つかりました。 警察が先月、水難事故で行方不明となっている男性との関連を調べています。 ４日午前７時すぎ、奈良県十津川村の風屋貯水池で「池に人が浮いている」と草刈りをしていた人から警察に通報がありました。 警察が駆け付けたところ、貯水池にかかる新川津大橋から南東約４００ｍの所で、うつ伏せの状態で浮いている遺体を見つけたとい