アメリカ・ニューヨークで、世界的人気歌手テイラー・スウィフトさんの結婚パーティーが開かれています。AP通信によりますと、ニューヨーク中心部マディソン・スクエア・ガーデンで3日、人気歌手のテイラー・スウィフトさんと、アメリカンフットボールリーグのスター選手、トラビス・ケルシーさんの結婚パーティーが非公開で開かれています。また、パーティーで、テイラーさんはカルティエのジュエリーなどを身にまとっていたとい