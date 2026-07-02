サッカー北中米W杯

サッカー日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルに1-2で敗れ、世界の頂への挑戦を終えた。代表公式Xで公開された冨安健洋の試合後コメントが、ファンの間で話題となっている。

6月29日（同30日）に行われたブラジル戦。日本は前半29分、佐野海舟の衝撃ゴールで先制。だが、後半11分に追いつかれると、終了間際に決勝点を許した。

激闘から一夜明けた1日、サッカー日本代表は公式Xを更新。ブラジル戦後の冨安の言葉を紹介した。

「何と言ったらいいか…難しいですね。あっけなく終わったと思います」とした上で、「個人的に本当にまだまだ」とコメント。さらに「後半の戦い方も踏まえて、まだ日本は強豪国と対等に渡り合えるレベルじゃないのかと痛感させられたというか」と続けた。

さらに「人それぞれだと思いますが、ボールを持っている、持っていないにかかわらず、守備時でも主体的にできないと、彼らとは対等に渡り合うことはできません。個人的にはまだまだだと思いました」と繰り返した。

冨安の重い言葉にはX上のファンも反応。「まあ冨安がそう言ってんだからそうなんだろうよ…」「対等どころか制圧してたよ冨安は。世界トップレベル」「冨安がいなきゃもっとピンチ作られてたし もっと決められててもおかしくなかった」「すごい的確だと思う」「核心をつくというか…さすが」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）