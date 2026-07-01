BE：FIRST、HANAら出演アーティスト発表 「BMSG FES’26」キービジュアル公開
SKY‐HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス「BMSG FES’26」のキービジュアルが公開。あわせて、SKY‐HI、Novel Core、BE：FIRST、MAZZEL、HANAら出演アーティストも発表された。
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「BMSG FES」は、“日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し、進化を遂げてきた。
5年連続5回目の開催となる「BMSG FES’26」は、2026年10月10日、11日、12日の3日間、昨年に続き東京・お台場で開催される。昨年の2日間開催から規模を拡大し、初の3日間開催となる。
今回公開されたキービジュアルのコンセプトは、「THE FUTURE IS YOURS」。誰かに用意された未来を待つのではなく、自分たちの手で選び、つかみ、創り出していく。BMSGが設立以来育んできた価値観と、この6年間で出会い、育ち、共鳴してきたアーティストたちの存在を、未来へ向かう一つの集合体として表現している。
ビジュアルに立つのは、BMSGの現在を形づくるアーティストたち。近未来的なスタイリングと、クロスフィルターによってきらめく光の演出は、一人ひとりが持つ原石の輝き、そしてその輝きが互いに照らし合うことで生まれる未来の光を象徴している。
「BMSG FES’26」の出演アーティストには、SKY‐HI、Novel Core、BE：FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Aile The Shota、REIKO、HANA、ふみのに加え、今年2月にBMSGとパートナーシップを締結したAyumu Imazu、BMSGの自社レーベル「Bullmoose Records」に所属するBANVOX、SALUが名を連ねる。
チケットの先行受付は、7月1日18時よりスタート。一般指定席に加え、前方エリア保証や専用入場レーン、オリジナルグッズなどの特典が付くSS指定席・S指定席も、アップグレード方式で用意される。チケットの券種や料金、販売スケジュールなどの詳細は、「BMSG FES’26」Official Websiteで確認できる。
さらに、昨年好評を博した託児サービスを今年も実施。「BMSG FES’26」のチケット先行受付開始と同時に、託児サービスの受付もスタートする。子ども連れの来場者が「BMSG FES」を楽しむ間、託児スペースではカラオケなど音楽に触れられるコンテンツを通じて、子どもたちにもフェスならではの音楽体験を届ける。
「BMSG FES’26」は、お台場BMSG FES特設会場にて10月10日、11日、12日に開催。
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「BMSG FES」は、“日本のエンターテインメントの更新”を掲げるイベントとして2022年にスタート。BMSG所属アーティストが一堂に会し、ここでしか見ることのできないステージやコラボレーションを届けながら、毎年規模を拡大し、進化を遂げてきた。
今回公開されたキービジュアルのコンセプトは、「THE FUTURE IS YOURS」。誰かに用意された未来を待つのではなく、自分たちの手で選び、つかみ、創り出していく。BMSGが設立以来育んできた価値観と、この6年間で出会い、育ち、共鳴してきたアーティストたちの存在を、未来へ向かう一つの集合体として表現している。
ビジュアルに立つのは、BMSGの現在を形づくるアーティストたち。近未来的なスタイリングと、クロスフィルターによってきらめく光の演出は、一人ひとりが持つ原石の輝き、そしてその輝きが互いに照らし合うことで生まれる未来の光を象徴している。
「BMSG FES’26」の出演アーティストには、SKY‐HI、Novel Core、BE：FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Aile The Shota、REIKO、HANA、ふみのに加え、今年2月にBMSGとパートナーシップを締結したAyumu Imazu、BMSGの自社レーベル「Bullmoose Records」に所属するBANVOX、SALUが名を連ねる。
チケットの先行受付は、7月1日18時よりスタート。一般指定席に加え、前方エリア保証や専用入場レーン、オリジナルグッズなどの特典が付くSS指定席・S指定席も、アップグレード方式で用意される。チケットの券種や料金、販売スケジュールなどの詳細は、「BMSG FES’26」Official Websiteで確認できる。
さらに、昨年好評を博した託児サービスを今年も実施。「BMSG FES’26」のチケット先行受付開始と同時に、託児サービスの受付もスタートする。子ども連れの来場者が「BMSG FES」を楽しむ間、託児スペースではカラオケなど音楽に触れられるコンテンツを通じて、子どもたちにもフェスならではの音楽体験を届ける。
「BMSG FES’26」は、お台場BMSG FES特設会場にて10月10日、11日、12日に開催。