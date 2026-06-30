M!LK・佐野勇斗、円満の秘けつは“週1深夜会議” 最年少・曽野舜太とは「めっちゃタメ口」
俳優の佐野勇斗（M!LK）が6月30日、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムで行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】スタイリッシュ！ホワイトコーデで登場した佐野勇斗
作品にちなみ、大切にしていることを問われた登壇者たち。令和ロマン・松井ケムリが相方が敬語を使ってくれることだと答えた。
それを受けて、佐野は「M!LKというグループを組ませてもらっていまして、最年少の曽野舜太は5個下で歴も後輩ですが、めっちゃタメ口です」と告白。「一番初めに取り決めたんです」と明かし、「週に1回深夜会議をやって、思っていることを言うようにしています。細かいことも言い合うのは大事にしています」とグループ活動において大切にしていることを明かした。
イベントには、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、日下由美（ジェシー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、佐野（スマーティー・パンツ役）、井上和（スヌッピー役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【全身ショット】スタイリッシュ！ホワイトコーデで登場した佐野勇斗
作品にちなみ、大切にしていることを問われた登壇者たち。令和ロマン・松井ケムリが相方が敬語を使ってくれることだと答えた。
それを受けて、佐野は「M!LKというグループを組ませてもらっていまして、最年少の曽野舜太は5個下で歴も後輩ですが、めっちゃタメ口です」と告白。「一番初めに取り決めたんです」と明かし、「週に1回深夜会議をやって、思っていることを言うようにしています。細かいことも言い合うのは大事にしています」とグループ活動において大切にしていることを明かした。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。